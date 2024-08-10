Игорь Денисов запретил футболистам академии «Торпедо» смотреть матчи РПЛ
Бывший капитан «Зенита» и сборной России Игорь Денисов рассказал в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна, что запретил футболистам академии «Торпедо» смотреть матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Я детям вообще запрещаю смотреть чемпионат России. Говорю: «Смотрите Лигу чемпионов, смотрите финал чемпионата мира». Там все сказано. Это плотность, никто не дает голову поднимать», — сказал Денисов.
По словам Денисова, он удивляется, когда смотрит чемпионат России, а там какой-то игрок ходит по полю пешком. «Игрок имеет право недоработать, не закрыть зону — это же все видно по картинке. Меня это раздражает, я просто начинаю заводиться», — добавил Денисов.
В сборной России 40-летний Денисов провел 53 матча, играл на Евро-2012 и чемпионате мира 2014 года. Карьеру завершил в мае 2019 года.
Работать в академии «Торпедо» Денисов стал в январе этого года. Там он тренирует команду 2011 г.р.
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