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Игорь Денисов запретил футболистам академии «Торпедо» смотреть матчи РПЛ

Бывший капитан «Зенита» и сборной России отметил, что интенсивность в РПЛ резко упала, поэтому юным футболистам он советует смотреть Лигу чемпионов
Игорь Денисов
Игорь Денисов (Фото: Степан Ноздрев / ТАСС)

Бывший капитан «Зенита» и сборной России Игорь Денисов рассказал в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна, что запретил футболистам академии «Торпедо» смотреть матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я детям вообще запрещаю смотреть чемпионат России. Говорю: «Смотрите Лигу чемпионов, смотрите финал чемпионата мира». Там все сказано. Это плотность, никто не дает голову поднимать», — сказал Денисов.

По словам Денисова, он удивляется, когда смотрит чемпионат России, а там какой-то игрок ходит по полю пешком. «Игрок имеет право недоработать, не закрыть зону — это же все видно по картинке. Меня это раздражает, я просто начинаю заводиться», — добавил Денисов.

В сборной России 40-летний Денисов провел 53 матча, играл на Евро-2012 и чемпионате мира 2014 года. Карьеру завершил в мае 2019 года.

Работать в академии «Торпедо» Денисов стал в январе этого года. Там он тренирует команду 2011 г.р.

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Торпедо Москва Игорь Денисов
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