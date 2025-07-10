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Спорт ,  
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Академия Плющенко запросила грант в размере ₽22,5 млн на ледовые шоу

Академия Плющенко запросила у Президентского фонда грант в ₽22,5 млн на шоу
Академия Евгения Плющенко запросила финансирование у Президентского фонда на организацию трех ледовых шоу, запланированных в период с января 2026 года по июнь 2027 года
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 22,5 млн руб. на проведение ледовых шоу «Золушка», «Русалочка» и «Белоснежка» в 2026–2027 годах. Заявка размещена на сайте фонда.

«Наша основная задача — защита семьи, сохранение традиционных семейных ценностей. В том числе через культуру и спорт, так как русская культура и русское искусство — один из оплотов семьи, ее базис, ее опора. <...> России есть чем гордиться: в ледовом шоу объединятся таланты россиян из разных сфер — танцы на льду, музыка, балет, исполнительское мастерство и спортивный азарт. Все вместе создаст уверенность у зрителей в том, что Россия — родина многих великих талантов из разных направлений искусства», — говорится в обосновании проекта.

Точный срок реализации проекта: с 15 января 2026 года по 30 июня 2027 года. Общий бюджет составляет 222,8 млн руб.

В сентябре прошлого года Плющенко подавал заявку в фонд на получение гранта в размере 22,45 млн руб. для проведения ледового шоу на музыку Петра Чайковского в 2025–2026 годах.

Летом прошлого года фонд выделил Плющенко 32,25 млн руб. на организацию гастрольного тура шоу «Щелкунчик» по городам России. Срок реализации проекта был установлен с 1 октября 2024 года по 28 февраля 2025 года.

Фонд был основан в 2021 году с целью поддержки проектов в сфере культуры, искусства, творческих и креативных индустрий.

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фигурное катание Евгений Плющенко грант
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