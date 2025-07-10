Глава ФНЛ выразил надежду увидеть «Торпедо» в Первой лиге

В минувшем сезоне клуб занял второе место в Первой лиге, благодаря чему пробился в РПЛ. Но 10 июля РФС исключил «Торпедо» из РПЛ за попытки организации договорных матчей

Президент ФНЛ Наиль Измайлов выразил надежду, что «Торпедо» после исключения из РПЛ сохранит профессиональный статус. Измайлова цитирует «Чемпионат».

«ФНЛ выражает надежду, что «Торпедо» сохранит профессиональный статус и выступит в Первой лиге в сезоне 2025/26», — заявил Измайлов.

«Торпедо» в минувшем сезоне занял второе место в Первой лиге, благодаря чему пробился в РПЛ. 10 июля РФС исключил «Торпедо» из РПЛ сезона 2025/26 за попытки организации договорных матчей.

Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов с июня находятся в СИЗО по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба.