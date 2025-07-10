Глава ФНЛ выразил надежду увидеть «Торпедо» в Первой лиге
Президент ФНЛ Наиль Измайлов выразил надежду, что «Торпедо» после исключения из РПЛ сохранит профессиональный статус. Измайлова цитирует «Чемпионат».
«ФНЛ выражает надежду, что «Торпедо» сохранит профессиональный статус и выступит в Первой лиге в сезоне 2025/26», — заявил Измайлов.
«Торпедо» в минувшем сезоне занял второе место в Первой лиге, благодаря чему пробился в РПЛ. 10 июля РФС исключил «Торпедо» из РПЛ сезона 2025/26 за попытки организации договорных матчей.
Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов с июня находятся в СИЗО по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба.
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