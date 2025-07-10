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Спорт ,  
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Президент РПЛ отреагировал на исключение «Торпедо»

Президент РПЛ Алаев согласился с решением РФС об исключении «Торпедо»
Алаев подчеркнул, что в случае крупных нарушений наказан должен быть весь клуб, попытавшийся заработать преимущество незаконными путями
Александр Алаев
Александр Алаев (Фото: РФС)

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев отметил, что его организация «придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям и любым попыткам влиять на результаты матчей за пределами поля». Алаева цитирует пресс-служба РПЛ.

«Тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным — будь то арбитр, руководитель, тренер или игрок, — добавил президент РПЛ. — В случае крупных нарушений наказан должен быть весь клуб, попытавшийся заработать преимущество незаконными путями».

КДК РФС исключил «Торпедо» из РПЛ «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях». В заявлении РФС говорилось о трех матчах с участием «Торпедо».

Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов на данный момент находятся в СИЗО по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба.

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Руслан Алиев
ФК Торпедо Москва Российская премьер-лига (РПЛ) Российский футбольный союз (РФС) Александр Алаев
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