Президент РПЛ отреагировал на исключение «Торпедо»

Президент РПЛ Алаев согласился с решением РФС об исключении «Торпедо»

Алаев подчеркнул, что в случае крупных нарушений наказан должен быть весь клуб, попытавшийся заработать преимущество незаконными путями

Александр Алаев (Фото: РФС)

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев отметил, что его организация «придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям и любым попыткам влиять на результаты матчей за пределами поля». Алаева цитирует пресс-служба РПЛ.

«Тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным — будь то арбитр, руководитель, тренер или игрок, — добавил президент РПЛ. — В случае крупных нарушений наказан должен быть весь клуб, попытавшийся заработать преимущество незаконными путями».

КДК РФС исключил «Торпедо» из РПЛ «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях». В заявлении РФС говорилось о трех матчах с участием «Торпедо».

Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов на данный момент находятся в СИЗО по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба.