Президент РПЛ отреагировал на исключение «Торпедо»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев отметил, что его организация «придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям и любым попыткам влиять на результаты матчей за пределами поля». Алаева цитирует пресс-служба РПЛ.
«Тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным — будь то арбитр, руководитель, тренер или игрок, — добавил президент РПЛ. — В случае крупных нарушений наказан должен быть весь клуб, попытавшийся заработать преимущество незаконными путями».
КДК РФС исключил «Торпедо» из РПЛ «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях». В заявлении РФС говорилось о трех матчах с участием «Торпедо».
Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов на данный момент находятся в СИЗО по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба.
Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности
Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории
Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля
Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины
Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен
Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги
В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии
Аэропорт Геленджика возобновил работу
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов