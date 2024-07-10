Сборная Аргентины подшутила над Дрейком, проигравшем $300 тыс.
Сборная Аргентины в своем аккаунте в соцсети Х подшутила над канадским рэпером Дрейком после того, как он проиграл $300 тыс., поставив на вылет команды с Кубка Америки.
Дрейк поставил эту сумму на победу сборной Канады над Аргентиной в полуфинале Кубка Америки. Аргентинцы в итоге выиграли со счетом 2:0.
После завершения матча аргентинская сборная опубликовала фото с игроками национальной команды и подписью: Not like us («Не такой, как мы»).
Так называется песня американского рэпера Кедрика Ламара, в которой тот критикует Дрейка.
Сборная Аргентины сыграет в финале с победителем пары Уругвай — Колумбия. Турнир проходит в США.
Канадский рэпер, регулярно делающий крупные ставки на спортивные соревнования, известен своим «проклятием»: спортсмены и команды, которых он поддерживает или на которых делает ставки, часто после этого проигрывают.