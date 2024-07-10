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Сборная Аргентины подшутила над Дрейком, проигравшем $300 тыс.

Сборная Аргентины подшутила над Дрейком после его проигрышной ставки в $300 тыс.
Рэпер поставил $300 тыс. на победу Канады над Аргентиной в полуфинале Кубка Америки. Аргентина в итоге выиграла, а после матча в соцсети команды появился пост с отсылкой на Кедрика Ламара, конфликтующего с Дрейком
Фото: Sarah Stier / Getty Images
Фото: Sarah Stier / Getty Images

Сборная Аргентины в своем аккаунте в соцсети Х подшутила над канадским рэпером Дрейком после того, как он проиграл $300 тыс., поставив на вылет команды с Кубка Америки.

Дрейк поставил эту сумму на победу сборной Канады над Аргентиной в полуфинале Кубка Америки. Аргентинцы в итоге выиграли со счетом 2:0.

После завершения матча аргентинская сборная опубликовала фото с игроками национальной команды и подписью: Not like us («Не такой, как мы»).

Так называется песня американского рэпера Кедрика Ламара, в которой тот критикует Дрейка.

Сборная Аргентины сыграет в финале с победителем пары Уругвай — Колумбия. Турнир проходит в США.

Канадский рэпер, регулярно делающий крупные ставки на спортивные соревнования, известен своим «проклятием»: спортсмены и команды, которых он поддерживает или на которых делает ставки, часто после этого проигрывают.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Кубок Америки по футболу сборная Аргентины по футболу
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