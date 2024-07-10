Глава РПЛ назвал нереализуемой идею закрытой лиги в России

Александр Алаев отметил, что с ним варианты создания новой лиги закрытого типа в российском футболе никто не обсуждал

Александр Алаев (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев считает, что формат закрытой лиги неприменим в российском футболе. Об этом он заявил журналистам.

«Система американского спорта крайне интересна для изучения. Но у нас она вряд ли применима. Со мной никто это не обсуждал. Я думаю, что это нереализуемо. Я не знаю, откуда эта информация. Мне ничего не известно», — цитирует Алаева «Чемпионат».

Ранее «РБК Спорт» сообщил, что группа руководителей клубов РПЛ вместе с Российским футбольным союзом (РФС) обсудила создание новой лиги закрытого типа.

Закрытые лиги распространены в Северной Америке. Яркие примеры: MLS — Главная футбольная лига, где выступает Лионель Месси, НХЛ (Национальная хоккейная лига), МЛБ (Главная лига бейсбола) и НБА (Национальная баскетбольная ассоциация).