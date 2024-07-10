Месси повторил 67-летний рекорд и вывел Аргентину в финал Кубка Америки

Сборная Аргентины сыграет в финале с победителем пары Уругвай — Колумбия

Лионель Месси (Фото: Reuters)

Сборная Аргентины по футболу обыграла Канады со счетом 2:0 в полуфинальном матче Кубка Америки и вышла в следующий раунд. Встреча состоялась в американском Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).

Мячи забили Хулиан Альварес (22-я минута) и Лионель Месси (51), для которого этот гол стал первым на турнире.

Месси забил гол в шестом розыгрыше Кубка Америки. Он повторил рекорд турнира по этому показателю, который с 1957 года принадлежит бразильцу Зизиньо.

В составе Аргентины Месси забил 19-й гол в США. Чаще он нигде не забивал за сборную без учета матчей в Аргентине. В топ-3 по числу голов Месси также находятся Бразилия (9) и Катар (8). Всего он забивал за национальную команду в 22 странах.

В другом полуфинале сыграют сборными Уругвая и Колумбии. Игра пройдет в американском Шарлотте (Северная Каролина) 11 июля, начало — 3:00 мск.

Финал состоится в Майами-Гарденсе (штат Флорида, США) 15 июля, начало матча — 3:00 мск. Аргентина является действующим чемпионом.

Кубок Америки во второй раз проходит в США. Турнир является континентальным первенством среди южноамериканских сборных. Но с 1993 года для участия стали приглашаться команды из Северной и Центральной Америки, а также Азии. В 2024-м приглашение получили рекордное количество команд — пять.