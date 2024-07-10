 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Евро-2024 ,  
0 

Ямаль после победы в полуфинале повернулся к камере и сделал заявление

Ямаль после победы в полуфинале Евро повернулся к камере и сделал заявление
Сюжет
Евро-2024
Ламин Ямаль выкрикнул, глядя в камеру: «Говори теперь, говори теперь!» Это может быть реакцией на слова французского футболиста Рабьо
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль (Фото: IMAGO / Global look press)

Атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль после финального свистка полуфинального матча Евро против Франции развернулся на камеру и крикнул несколько слов. На это обратил внимание журналист соцсети X Фабрицио Романо.

«Говори теперь, говори теперь!» — крикнул Ямаль.

Предположительно, что эти слова были адресованы Адриену Рабьо, который перед матчем заявил, что его команда хочет вывести из зоны комфорта Ямаля. После этих слов выложил в соцсети цитату: «Ходи молча. Говори только тогда, когда пришло время сказать «мат».

По итогам матча Испания — Франция (2:1) Ямаль был признан лучшим игроком встречи. Он провел на поле 89 минут и стал автором первого гола испанцев в матче. Ямаль отличился в возрасте 16 лет и 362 дней, став самым молодым игроком, сыгравшим в полуфинале международного турнира.

Чемпионат Европы завершится 14 июля. Финальный матч пройдет в Берлине.

Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу Ламин Ямаль Евро-2024 ФК Барселона
Материалы по теме
Тренер сборной Испании заявил об идеальном матче с Францией на Евро
Спорт
Ямаль в 16 лет стал лучшим футболистом полуфинала чемпионата Европы
Спорт
Как сборная Испании вышла в финал Евро-2024. Фоторепортаж
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 95,34 (-0,32) Инвестиции, 09 июл, 17:22 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 88 (-0,17) Инвестиции, 09 июл, 17:22
Премьер-министр Испании отреагировал на выход сборной в финал Евро-2024 Спорт, 01:21
Ямаль после победы в полуфинале повернулся к камере и сделал заявление Спорт, 01:21
Карле Бруни предъявили обвинение по делу Саркози о связях с Ливией Политика, 01:09
Байден анонсировал передачу Киеву «десятков» систем ПВО в ближайшее время Политика, 01:08
Тренер сборной Испании заявил об идеальном матче с Францией на Евро Спорт, 01:01
США рассматривали возможность членства Украины в НАТО 30 лет назад Политика, 00:59
Ямаль в 16 лет стал лучшим футболистом полуфинала чемпионата Европы Спорт, 00:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как сборная Испании вышла в финал Евро-2024. Фоторепортаж Спорт, 00:35
Дешам признал превосходство сборной Испании в полуфинальном матче Евро Спорт, 00:32
СБУ задержала главу департамента таможни Украины при передаче взятки Политика, 00:20
Генсек НАТО заявил о выявленных из-за конфликта на Украине пробелах блока Политика, 00:02
«Траст» подал заявление о банкротстве Рубена Аганбегяна Финансы, 00:00
Минфин сообщил о закрытии сделки по продаже «Росспиртпрома» Бизнес, 00:00
Определился первый финалист. Что произошло на Евро Спорт, 09 июл, 23:59