Ямаль после победы в полуфинале Евро повернулся к камере и сделал заявление

Ямаль после победы в полуфинале повернулся к камере и сделал заявление

Ламин Ямаль выкрикнул, глядя в камеру: «Говори теперь, говори теперь!» Это может быть реакцией на слова французского футболиста Рабьо

Ламин Ямаль (Фото: IMAGO / Global look press)

Атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль после финального свистка полуфинального матча Евро против Франции развернулся на камеру и крикнул несколько слов. На это обратил внимание журналист соцсети X Фабрицио Романо.

«Говори теперь, говори теперь!» — крикнул Ямаль.

Предположительно, что эти слова были адресованы Адриену Рабьо, который перед матчем заявил, что его команда хочет вывести из зоны комфорта Ямаля. После этих слов выложил в соцсети цитату: «Ходи молча. Говори только тогда, когда пришло время сказать «мат».

По итогам матча Испания — Франция (2:1) Ямаль был признан лучшим игроком встречи. Он провел на поле 89 минут и стал автором первого гола испанцев в матче. Ямаль отличился в возрасте 16 лет и 362 дней, став самым молодым игроком, сыгравшим в полуфинале международного турнира.

Чемпионат Европы завершится 14 июля. Финальный матч пройдет в Берлине.