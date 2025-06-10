Капитан сборной Израиля покинул «Динамо» после скандала в Эстонии
Израильский защитник Эли Даса покинул «Динамо» в связи с окончанием срока действия контракта. Об этом сообщается на сайте московского клуба.
Футболист пришел в «Динамо» в сентябре 2022 года. За три сезона 32-летний капитан сборной Израиля провел 78 матчей, отличившись один раз. В сезоне 2023/24 он помог команде выиграть бронзовые медали чемпионата России.
На прошлой неделе Даса оказался в центре скандала в Таллине, где его сборная играла против Эстонии (3:1) в отборе на чемпионат мира 2026 года. Полиция Эстонии допросила футболиста после его слов о благодарности в адрес России.
Перед игрой на пресс-конференции Дасу спросили, как он может играть в России в текущей ситуации, на что капитан национальной команды ответил: «Я благодарен за годы, проведенные в России, как футболист и не занимаюсь политикой. <...> Благодарен клубу за отношение ко мне как к спортсмену. На этом все». В итоге полиция Эстонии приехала в отель сборной Израиля, чтобы допросить Дасу. Ни к каким последствиям это не привело, Даса спокойно покинул страну.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце
К Льву Шлосбергу пришли с обыском
Трамп ответил на вопрос о возможности примирительного звонка с Маском
Грету Тунберг депортируют из-за Израиля после попытки попасть в Газу. Фото
Нефтяная пленка растянулась на 30 км по Енисею после крушения теплохода. Видео
Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном
Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Видео
Калифорния подала в суд на Трампа
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн
Силовики задержали россиянина, который собирался устроить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов