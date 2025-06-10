 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей НХЛ. Плей-офф. Финал Флорида Эдмонтон 1 2,1 x 4,3 2 3 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Аль-Ахли Каир Интер Майами 1 3,4 x 3,85 2 2 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США ПСЖ Атлетико 1 1,85 x 3,9 2 3,9 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта. Главный бой вечера. Полусредний вес. 5 раундов Камару Усман Хоакин Бакли 1 2,97 x 59 2 1,42 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта Роуз Намаюнас Миранда Мэверик 1 1,36 x 61 2 3,26 Футбол Китай. Суперлига Шэньчжэнь Пэн Сити Шанхай Шэньхуа 1 7 x 4,5 2 1,4 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Палмейрас СП Порту 1 2,75 x 3,35 2 2,55 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ботафого РЖ Сиэтл Саундерс 1 1,82 x 3,85 2 4,1 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Челси Лос-Анджелес 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бока Хуниорс Бенфика 1 4,05 x 3,7 2 1,85 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,74 x 51 2 2,14 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,25 x 25 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

Капитан сборной Израиля покинул «Динамо» после скандала в Эстонии

У Эли Дасы, который отыграл за московский клуб три сезона, закончился срок контракта
Эли Даса
Эли Даса (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Израильский защитник Эли Даса покинул «Динамо» в связи с окончанием срока действия контракта. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Футболист пришел в «Динамо» в сентябре 2022 года. За три сезона 32-летний капитан сборной Израиля провел 78 матчей, отличившись один раз. В сезоне 2023/24 он помог команде выиграть бронзовые медали чемпионата России.

Израильского футболиста «Динамо» допросили в Эстонии после слов о России
Спорт
Эли Даса

На прошлой неделе Даса оказался в центре скандала в Таллине, где его сборная играла против Эстонии (3:1) в отборе на чемпионат мира 2026 года. Полиция Эстонии допросила футболиста после его слов о благодарности в адрес России.

Перед игрой на пресс-конференции Дасу спросили, как он может играть в России в текущей ситуации, на что капитан национальной команды ответил: «Я благодарен за годы, проведенные в России, как футболист и не занимаюсь политикой. <...> Благодарен клубу за отношение ко мне как к спортсмену. На этом все». В итоге полиция Эстонии приехала в отель сборной Израиля, чтобы допросить Дасу. Ни к каким последствиям это не привело, Даса спокойно покинул страну.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце

К Льву Шлосбергу пришли с обыском

Трамп ответил на вопрос о возможности примирительного звонка с Маском

Грету Тунберг депортируют из-за Израиля после попытки попасть в Газу. Фото

Нефтяная пленка растянулась на 30 км по Енисею после крушения теплохода. Видео

Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном

Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Видео

Калифорния подала в суд на Трампа

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Силовики задержали россиянина, который собирался устроить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Динамо Москва
Материалы по теме
Карпин заявил о переговорах с «Динамо» и «другим претендентом»
Спорт
«Динамо» объявило об уходе защитника сборной Парагвая Бальбуэны
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 89,79 (-0,57) Инвестиции, 19:19 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 78,6 (-0,55) Инвестиции, 19:19
Вторая ракетка России с победы стартовала на турнире WTA в Лондоне Спорт, 20:30
На Украине выросло число сторонников отказа от территорий ради мира Политика, 20:28
Трамп назвал условие вывода Нацгвардии из Калифорнии Политика, 20:20
В Петербурге предложили ограничить работу курьеров на электросамокатах Общество, 20:18
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Пробега нет, но есть проблема. Скандал вокруг иномарок, ввезенных из КНР Авто, 19:54
Посол США опроверг стремление Белого дома к независимой Палестине Политика, 19:51
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Более 4 млн руб. собрано в поддержку подопечных Русфонда Отрасли, 19:47
МВД включит в рейтинг автошкол данные о погибших в ДТП выпускниках Общество, 19:46
Вице-губернатора Владимирской области арестовали по делу о взятке Политика, 19:44
Капитан сборной Израиля покинул «Динамо» после скандала в Эстонии Спорт, 19:42
В Национальном центре «Россия» проходит Всемирный день выставок Life, 19:42
МВД опровергло включение кимоно в обмундирование полицейских Политика, 19:31
Бывший помощник Карпина продолжит возглавлять «Ростов» в следующем сезоне Спорт, 19:31