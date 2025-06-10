 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Беларусь Россия 1 5 x 4 2 1,75 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Нидерланды Мальта 1 1,05 x 15 2 80 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Финляндия Польша 1 3,75 x 3,35 2 2,12 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Сербия Андорра 1 1,1 x 9 2 53 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Словакия Израиль 1 2,4 x 3,3 2 3 Хоккей НХЛ. Плей-офф. Финал Флорида Эдмонтон 1 2,1 x 4,3 2 3 Футбол Китай. Суперлига Шэньчжэнь Пэн Сити Шанхай Шэньхуа 1 7 x 4,5 2 1,4 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта. Главный бой вечера. Полусредний вес. 5 раундов Камару Усман Хоакин Бакли 1 2,97 x 59 2 1,42 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта Роуз Намаюнас Миранда Мэверик 1 1,36 x 61 2 3,26 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,74 x 51 2 2,14 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,25 x 25 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

Сборная России назвала стартовый состав на матч с Белоруссией

Дебютную игру в составе национальной команды проведет 20-летний защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу

Сборная России назвала стартовый состав на товарищеский матч с командой Белоруссии.

С первых минут на поле выйдут: Андрей Лунев, Арсен Адамов, Александр Сильянов, Джамалутдин Абдулкадыров, Юрий Горшков, Дмитрий Баринов, Матвей Кисляк, Данил Пруцев, Ярослав Гладышев, Иван Сергеев и Сергей Пиняев.

Баринов будет играть с капитанской повязкой.

Фото: РФС
Фото: РФС

20-летний Абдулкадыров (ЦСКА) проведет дебютную игру за национальную команду.

Встреча пройдет 10 июня в Минске, начало — в 20:00 мск.

Сборная России, отстраненная от турниров УЕФА и ФИФА, в последней товарищеской встрече 6 июня сыграла вничью с Нигерией (1:1).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце

К Льву Шлосбергу пришли с обыском

Трамп ответил на вопрос о возможности примирительного звонка с Маском

Грету Тунберг депортируют из-за Израиля после попытки попасть в Газу. Фото

Нефтяная пленка растянулась на 30 км по Енисею после крушения теплохода. Видео

Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном

Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Видео

Калифорния подала в суд на Трампа

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Силовики задержали россиянина, который собирался устроить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная России по футболу сборная Белоруссии по футболу
Материалы по теме
Нападающий сборной России Комличенко перешел в «Локомотив»
Спорт
Сборная России потеряла защитника перед матчем с Белоруссией
Спорт
Лукашенко открыл Национальный футбольный стадион в Минске
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 90,37 (-0,03) Инвестиции, 09 июн, 19:17 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 79,15 (-0,02) Инвестиции, 09 июн, 19:17
60% крупнейших компаний США занялись блокчейн-проектами. Отчет Coinbase Крипто, 19:03
40% россиян не смогли сменить сотового оператора при попытке это сделать Тренды, 19:00
Власти Харьковской области расширили зону эвакуации Политика, 18:59
Госдума одобрила в первом чтении проект о льготах при дарении жилья Недвижимость, 18:59
У семьи главы представительства «России сегодня» в ФРГ изъяли паспорта Политика, 18:54
Минобороны показало кадры с возвращенными из плена российскими военными Политика, 18:53
Time посвятил обложку протестам против миграционной политики Трампа Политика, 18:44
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Дума приняла в первом чтении законопроект о «крестопаде» Политика, 18:44
Сборная России назвала стартовый состав на матч с Белоруссией Спорт, 18:43
Axios рассказал, как Трамп может подавить беспорядки в США Политика, 18:42
Глава РФПИ объяснил санкции ЕС недовольством сближением России и США Политика, 18:40
Обновленные кроссоверы Li Auto 2025 года поступили к дилерам в России Авто, 18:37
Лондон введет санкции против израильских министров Политика, 18:22
Ректора Гатчинского университета задержали по делу о незаконной миграции Общество, 18:21