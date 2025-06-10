Сборная России назвала стартовый состав на матч с Белоруссией
Сборная России назвала стартовый состав на товарищеский матч с командой Белоруссии.
С первых минут на поле выйдут: Андрей Лунев, Арсен Адамов, Александр Сильянов, Джамалутдин Абдулкадыров, Юрий Горшков, Дмитрий Баринов, Матвей Кисляк, Данил Пруцев, Ярослав Гладышев, Иван Сергеев и Сергей Пиняев.
Баринов будет играть с капитанской повязкой.
20-летний Абдулкадыров (ЦСКА) проведет дебютную игру за национальную команду.
Встреча пройдет 10 июня в Минске, начало — в 20:00 мск.
Сборная России, отстраненная от турниров УЕФА и ФИФА, в последней товарищеской встрече 6 июня сыграла вничью с Нигерией (1:1).
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