«Манчестер Сити» купил у «Челси» вратаря, сыгравшего один матч за 4 года
Вратарь «Челси» Маркус Беттинелли перешел в «Манчестер Сити». Об этом сообщается на сайте английского клуба.
33-летний голкипер подписал с новой командой контракт сроком на один год. Он присоединится к «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира.
Беттинелли является воспитанником «Фулхэма». Он играл в «Челси» с 2021 года, но с тех пор провел за основной состав только один матч.
Недавно «Манчестер Сити» покинул многолетний запасной вратарь 39-летний Скотт Карсон, который за семь лет выиграл 11 трофеев с командой, но провел только два матча.
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