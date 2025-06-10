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Спорт ,  
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«Манчестер Сити» купил у «Челси» вратаря, сыгравшего один матч за 4 года

Маркус Беттинелли подписал с «Манчестер Сити» однолетний контракт
Маркус Беттинелли
Маркус Беттинелли (Фото: Marc Atkins / Getty Images)

Вратарь «Челси» Маркус Беттинелли перешел в «Манчестер Сити». Об этом сообщается на сайте английского клуба.

33-летний голкипер подписал с новой командой контракт сроком на один год. Он присоединится к «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира.

Беттинелли является воспитанником «Фулхэма». Он играл в «Челси» с 2021 года, но с тех пор провел за основной состав только один матч.

Недавно «Манчестер Сити» покинул многолетний запасной вратарь 39-летний Скотт Карсон, который за семь лет выиграл 11 трофеев с командой, но провел только два матча.

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