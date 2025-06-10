Младший брат Беллингема перешел в дортмундскую «Боруссию»

Немецкий клуб купил полузащитника молодежной сборной Англии у «Сандерленда» за €30,5 млн

Джоб Беллингем (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Полузащитник молодежной сборной Англии Джоб Беллингем перешел из «Сандерленда» в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщается на сайте немецкого клуба.

19-летний футболист подписал с новым клубом пятилетний контракт.

Transfermarkt сообщает, что трансфер Беллингема обошелся «Боруссии» в €30,5 млн.

В прошедшем сезоне Беллингем провел 43 матча, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Джоб Беллингем — младший брат звезды «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема, который играл за «Боруссию» до перехода в мадридский клуб в 2023 году.