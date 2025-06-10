Миранчук подешевел на €3,5 млн за один сезон в чемпионате Швейцарии
Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов в чемпионате Швейцарии по итогам сезона.
Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук подешевел на €500 тыс. — до €2,5 млн.
Прошлым летом Миранчук покинул московский «Локомотив» после истечения срока контракта. В начале сентября он подписал контракт со швейцарским «Сьоном» на два года. За новый клуб россиянин провел 24 матча, забил два гола и отметился тремя результативными передачами.
В июне 2024 года стоимость Миранчука оценивалась в €6 млн.
Самым дорогим футболистом чемпионата Швейцарии является 22-летний полузащитник «Лозанны» Алвин Саншеш (€14 млн).
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