 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Беларусь Россия 1 5 x 4 2 1,75 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Нидерланды Мальта 1 1,05 x 15 2 80 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Финляндия Польша 1 3,75 x 3,35 2 2,12 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Сербия Андорра 1 1,1 x 9 2 53 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Словакия Израиль 1 2,4 x 3,35 2 3 Хоккей НХЛ. Плей-офф. Финал Флорида Эдмонтон 1 2,1 x 4,3 2 3 Футбол Китай. Суперлига Шэньчжэнь Пэн Сити Шанхай Шэньхуа 1 6,8 x 4,5 2 1,4 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта. Главный бой вечера. Полусредний вес. 5 раундов Камару Усман Хоакин Бакли 1 2,97 x 59 2 1,42 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта Роуз Намаюнас Миранда Мэверик 1 1,36 x 61 2 3,26 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,74 x 51 2 2,14 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,25 x 25 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

Миранчук подешевел на €3,5 млн за один сезон в чемпионате Швейцарии

В очередном обновлении рыночной стоимости игроков швейцарской Суперлиги от Transfermarkt полузащитник сборной России подешевел на €500 тыс. — до €2,5 млн. Еще летом 2024 года его стоимость оценивалась в €6 млн
Антон Миранчук
Антон Миранчук (Фото: ФК «Сьон»)

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов в чемпионате Швейцарии по итогам сезона.

Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук подешевел на €500 тыс. — до €2,5 млн.

Прошлым летом Миранчук покинул московский «Локомотив» после истечения срока контракта. В начале сентября он подписал контракт со швейцарским «Сьоном» на два года. За новый клуб россиянин провел 24 матча, забил два гола и отметился тремя результативными передачами.

В июне 2024 года стоимость Миранчука оценивалась в €6 млн.

Самым дорогим футболистом чемпионата Швейцарии является 22-летний полузащитник «Лозанны» Алвин Саншеш (€14 млн).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце

К Льву Шлосбергу пришли с обыском

Трамп ответил на вопрос о возможности примирительного звонка с Маском

Грету Тунберг депортируют из-за Израиля после попытки попасть в Газу. Фото

Нефтяная пленка растянулась на 30 км по Енисею после крушения теплохода. Видео

Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном

Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Видео

Калифорния подала в суд на Трампа

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Силовики задержали россиянина, который собирался устроить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Сьон Антон Миранчук
Материалы по теме
Миранчука признали лучшим игроком «Атланты» в мае
Спорт
Сафонов и Миранчук вошли в состав на игры с Нигерией и Белоруссией
Спорт
Антон Миранчук забил второй гол в составе швейцарского «Сьона»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 90,37 (-0,03) Инвестиции, 09 июн, 19:17 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 79,15 (-0,02) Инвестиции, 09 июн, 19:17
Беспорядки в США перекинулись с Калифорнии на другие штаты Политика, 16:04
Спрос вырос на треть: сколько стоит жилье на морских курортах в 2025 году Недвижимость, 15:45
Ozon и Wildberries исполнили предписания ФАС по скидкам продавцов Экономика, 15:42
Бойцы ВДВ в зоне спецоперации получили укороченный автомат Калашникова Политика, 15:36
Шлосберга отправили в изолятор временного содержания Политика, 15:35
Тарпищев назвал «проблемы в голове» причиной последних неудач Медведева Спорт, 15:34
В Москве отметили лучшие инновационные проекты столичных медиков Общество, 15:31
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Универмаг в Национальном центре «Россия» обновили к летнему сезону Life, 15:28
В Белгородской области женщина пострадала при ударе БПЛА Политика, 15:26
Шесть ключевых особенностей квартала FØRST на Симоновской набережной РБК и FORMA, 15:24
Зеленский назвал вопрос, который будет обсуждать только с Путиным Политика, 15:22
Воевавшую в Курской области за ВСУ датчанку попросили осудить на 30 лет Политика, 15:08
Пожар на грузовом судне у берегов Индии. Видео Общество, 15:08
Индекс биткоина на Мосбирже вырос на 3% в первый день запуска Инвестиции, 15:06