Миранчук подешевел на €3,5 млн за один сезон в чемпионате Швейцарии

В очередном обновлении рыночной стоимости игроков швейцарской Суперлиги от Transfermarkt полузащитник сборной России подешевел на €500 тыс. — до €2,5 млн. Еще летом 2024 года его стоимость оценивалась в €6 млн

Антон Миранчук (Фото: ФК «Сьон»)

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов в чемпионате Швейцарии по итогам сезона.

Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук подешевел на €500 тыс. — до €2,5 млн.

Прошлым летом Миранчук покинул московский «Локомотив» после истечения срока контракта. В начале сентября он подписал контракт со швейцарским «Сьоном» на два года. За новый клуб россиянин провел 24 матча, забил два гола и отметился тремя результативными передачами.

В июне 2024 года стоимость Миранчука оценивалась в €6 млн.

Самым дорогим футболистом чемпионата Швейцарии является 22-летний полузащитник «Лозанны» Алвин Саншеш (€14 млн).