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Спорт ,  
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Абрамович заявил, что больше никогда не купит футбольный клуб

Российский бизнесмен, который с 2003 по 2022 год владел лондонским «Челси», отметил, что покончил с профессиональным футболом
Роман Абрамович
Роман Абрамович (Фото: Paul Gilham / Getty Images)

Российский бизнесмен Роман Абрамович заявил, что больше не собирается владеть футбольными клубами.

«Возможно, я мог бы помочь с академиями и молодежью, предоставив больше возможностей людям из сложных семей, если бы была инициатива, которая могла бы что-то изменить. Но что касается владения или профессиональной роли в клубе, то с этим я покончил в этой жизни», — цитирует Абрамовича Daily Mail.

На вопрос о «Челси» Абрамович ответил: «Возможно, однажды возникнет ситуация, когда я смогу посетить матч и попрощаться как следует, но не более того».

Британские власти пригрозили Абрамовичу судом из-за «Челси» и Украины
Политика
Роман Абрамович

Бизнесмен приобрел «Челси» в 2003 году и владел клубом до 2022-го, когда был вынужден продать из-за введенных против него санкций. За время руководства Абрамовича «Челси» пять раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В мае 2022 года «Челси» был продан за £4,25 млрд консорциуму, возглавляемому американским инвестором Тоддом Боули. После этого по поручению Абрамовича был создан благотворительный фонд, куда должны были поступить все средства от продажи клуба. Предполагалось, что часть из них, а именно £2,5 млрд, направят на помощь пострадавшим от боевых действий на Украине, а оставшиеся £1,75 млрд будут потрачены на развитие «Челси».

Сейчас средства заморожены на банковском счете в Великобритании. Абрамович не может получить к ним доступ из-за санкций, но юридически по-прежнему остается собственником этих денег. В начале июня в британском правительстве заявили, что готовы подать в суд на Абрамовича, если он не согласится передать в пользу Украины £2,5 млрд. Главный предмет спора заключается в том, кто именно получит эти деньги. Абрамович настаивает, что выручка от продажи клуба должна быть пожертвована через фонд в интересах «всех жертв» боевых действий на Украине, включая тех, кто находится в России; а британские власти хотят, чтобы средства были потрачены только на Украине.

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Футбол Челси Роман Абрамович
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Роман Абрамович
предприниматель, бизнесмен
24 октября 1966 года
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