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Спорт ,  
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Канадская пловчиха побила державшийся десять лет мировой рекорд

Макинтош побила державшийся десять лет мировой рекорд на 200 м комплексом
Трехкратная олимпийская чемпионка Саммер Макинтош улучшила достижение венгерки Катинки Хоссу на дистанции 200 м комплексом
Саммер Макинтош
Саммер Макинтош (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Канадка Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 200 м комплексным плаванием.

На национальном отборе 18-летняя Макинтош показала результат 2 минуты 5,7 секунды, улучшив достижение венгерки Катинки Хоссу (2.06,12), которое было установлено в августе 2015 года.

Макинтош установила второй мировой рекорд за три дня. 7 июня она улучшила достижение австралийки Ариарн Титмус от июля 2023 года на 400 м вольным стилем (3.54,18).

Макинтош является трехкратной олимпийской чемпионкой, четырехкратной чемпионкой мира. Ей также принадлежит мировой рекорд на 400 м комплексом.

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