Канадская пловчиха побила державшийся десять лет мировой рекорд
Канадка Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 200 м комплексным плаванием.
На национальном отборе 18-летняя Макинтош показала результат 2 минуты 5,7 секунды, улучшив достижение венгерки Катинки Хоссу (2.06,12), которое было установлено в августе 2015 года.
Макинтош установила второй мировой рекорд за три дня. 7 июня она улучшила достижение австралийки Ариарн Титмус от июля 2023 года на 400 м вольным стилем (3.54,18).
Макинтош является трехкратной олимпийской чемпионкой, четырехкратной чемпионкой мира. Ей также принадлежит мировой рекорд на 400 м комплексом.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце
Мединский сравнил украинские делегации на переговорах в 2022 и 2025 годах
Минцифры исключило регистрацию в национальном мессенджере по паспорту
Мэра Красноярска обвинили в получении взятки баней
Орбан: Россия понимает только язык силы
Лавров пересказал слова Байдена про «монолитность» России на встрече с Путиным в 2021 году
На россиянина завели дело за попытку провезти 282 Лабубу из Китая
Президент Эстонии заявил об «амбициях по захвату земель в генах России»
Россия и Украина провели первый этап нового обмена пленными. Видео
HBO раскрыл, кто сыграет Малфоев в новом «Гарри Потттере»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов