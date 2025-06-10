Макинтош побила державшийся десять лет мировой рекорд на 200 м комплексом

Канадская пловчиха побила державшийся десять лет мировой рекорд

Трехкратная олимпийская чемпионка Саммер Макинтош улучшила достижение венгерки Катинки Хоссу на дистанции 200 м комплексом

Саммер Макинтош (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Канадка Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 200 м комплексным плаванием.

На национальном отборе 18-летняя Макинтош показала результат 2 минуты 5,7 секунды, улучшив достижение венгерки Катинки Хоссу (2.06,12), которое было установлено в августе 2015 года.

Макинтош установила второй мировой рекорд за три дня. 7 июня она улучшила достижение австралийки Ариарн Титмус от июля 2023 года на 400 м вольным стилем (3.54,18).

Макинтош является трехкратной олимпийской чемпионкой, четырехкратной чемпионкой мира. Ей также принадлежит мировой рекорд на 400 м комплексом.