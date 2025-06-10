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Спорт ,  
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Хоккеисты «Флориды» и «Эдмонтона» устроили драку в финале Кубка Стэнли

В матче «Флориды» и «Эдмонтона» произошла массовая драка
Причиной массовой драки стало то, что нападающий «Эдмонтона» Трент Фредерик ударил клюшкой игрока «Флориды» Сэма Беннета
Хоккеисты &laquo;Флориды Пантерз&raquo; и &laquo;Эдмонтон Ойлерз&raquo;
Хоккеисты «Флориды Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» (Фото: Steph Chambers/Getty Images)

Хоккеисты «Флориды Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» устроили массовую драку «пять на пять» в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Инцидент произошел в середине третьего периода. Причиной конфликта послужил удар клюшкой нападающего «Эдмонтона» Трента Фредерика по игроку «Флориды» Сэму Беннету.

Из-за 10-минутных штрафов Дарнелл Нурс, Маттиас Экхольм, Трент Фредерик, Эвандер Кейн, Каспери Капанен из «Эдмонтона», а также Сэм Беннетт, Эй Джей Грир и Джона Гаджович из «Флориды» досрочно покинули лед.

В общей сложности за матч команды получили 140 минут штрафного времени и 35 удалений.

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Спорт
Сергей Бобровский

В ночь на вторник, 10 июня, «Флорида» разгромила «Эдмонтон» на домашнем льду со счетом 6:1 и вышла вперед в финальной серии Кубка Стэнли (счет в серии 2–1). Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский был признан третьей звездой матча.

Четвертая игра серии состоится во Флориде в ночь на 13 июня.

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Полина Мельникова
Хоккей НХЛ Флорида Пантерз Эдмонтон Ойлерз Сергей Бобровский Кубок Стэнли
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