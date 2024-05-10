Сборная Бразилии объявила состав на Кубок Америки по футболу
Стал известен состав сборной Бразилии на Кубок Америки по футболу 2024 года. Он был опубликован на странице Бразильской конфедерации футбола в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Список из 23 человек выглядит следующим образом:
- вратари: Алиссон («Ливерпуль», Англия), Бенто («Атлетико Паранаэнсе»), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия);
- защитники — Лукас Бералдо, Маркиньос (оба — ПСЖ, Франция), Эдер Милитао («Реал», Испания), Габриэл Магальяйнс («Арсенал», Англия), Данило («Ювентус», Италия), Иан Коуту («Жирона», Испания), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Венделл («Порту», Португалия);
- полузащитники — Андреас Перейра («Фулхэм», Англия), Бруно Гимарайнш («Ньюкасл», Англия), Дуглас Луис («Астон Вилла», Англия), Жуан Гомес («Вулверхэмптон», Англия), Лукас Пакета («Вест Хэм», Англия);
- нападающие — Эндрик («Палмейрас»), Эванилсон («Порту», Португалия), Габриел Мартинелли («Арсенал»), Рафинья («Барселона», Испания), Родриго, Винисиус Жуниор (оба — «Реал»), Савио («Жирона»).
Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 14 июля. Бразилия является девятикратным победителем турнира.
Самым опытным в составе является Маркиньос, у которого 84 матча за национальную команду. Больше всего голов забил Пакета (10). Самый молодой — Эндрик (17 лет), самый старый — Данило (32).
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