Отказавший сборной России Севикян забил первый гол в «Ференцвароше»

Отказавший сборной России игрок забил первый гол в бывшем клубе Черчесова

Полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян отличился в матче «Ференцвароша» против «Диошдьёра» (2:1). 22-летний футболист забил победный гол своей команды

Эдгар Севикян (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Футболисты «Ференцвароша» обыграли «Диошдьёр» со счетом 2:1 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Венгрии.

В составе победителей голы забили Барнабаш Варга (1-я минута) и Эдгар Севикян (21). У проигравших отличился Руди Ванцаш (56).

22-летний Севикян забил свой первый гол в составе «Ференцвароша» (в восьмом матче).

Полузащитник сборной Армении перешел в «Ференцварош» из «Пари Нижний Новгород» в январе. Венгерская команда, которую до июля 2023 года тренировал Станислав Черчесов, воспользовалась опцией выкупа игрока за €1,1 млн.

В августе 2023 года Севикян отказался от вызова в сборную России и решил выступать за Армению.

Севикян является воспитанником московского «Локомотива», выступал за юношеские сборные России практически всех возрастов. За молодежную сборную провел четыре матча.

«Ференцварош» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 61 очко. В следующем туре команда 14 апреля сыграет в гостях против «Залаэгерсега».