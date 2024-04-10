Лидер «Локомотива» написал заявление в полицию на бывшую девушку

Бывшая девушка Наира Тикнизяна сообщила, что защитник сборной Армении написал на нее заявление в полицию, обвинив в краже денег со счета. По ее словам, никаких средств со счетов бывшего она не списывала

Наир Тикнизян (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывшая девушка футболиста московского «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна Кристина Строкова сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что тот написал на нее заявление в полицию, обвинив в краже денег со своего счета.

Строкова в сторис выложила фотографию с протоколом заявления, зарегистрированного и принятого на рассмотрение правоохранительными органами.

«Когда я воспитываю ребенка одна, а второй живет, не принимая никакого участия, и заводит новых детей, где он находит совесть попытаться еще повесить на меня подобное преступление?» — написала Строкова.

По словам Строковой, никаких денежных средств с чужих счетов она не списывала. «Мне очень сложно говорить о подобных вещах, но, возможно, именно этот случай обретет справедливость, и что-то заставит людей задуматься о своих действиях», — добавила девушка.

У Тикнизяна со Строковой есть трехлетний сын Эмилиан. По словам девушки, футболист никак не участвует в воспитании сына.

Телеграм-канал Baza писал, что, по словам Тикнизяна, во время их отношений со Строковой он выпустил карту на ее имя и привязал к своему счету. А после расставания она якобы продолжила списывать деньги с карты.

Тикнизян в ноябре 2023 года женился на ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной.

В текущем сезоне 24-летний футболист забил девять мячей в 26 матчах за «Локомотив».