Россиянин повторил рекорд НХЛ по лакросс-голам

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отличился красивым голом из-за ворот в игре против «Бостона». В 2019-м россиянин забил первый в истории НХЛ лакросс-гол, а нынешняя шайба стала для него третьей подобной в карьере

Андрей Свечников (Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников стал автором необычной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз» (4:1).

24-летний форвард отличился во втором периоде. Свечников забросил шайбу в стиле лакросс — поднял ее на крюк клюшки и закинул в сетку из-за ворот.

В 2019-м году россиянин забил первый в истории НХЛ лакросс-гол, а нынешняя шайба стала для него третьей подобной в карьере. Он повторил рекорд НХЛ по этому показателю, который принадлежит Тревору Зеграсу («Анахайм»).

«Я оказался за воротами и решил попробовать этот прием. Хотелось, чтобы было повеселее», — отметил Свечников.

Примечательно, что судьи и хоккеисты не сразу разглядели взятие ворот, игра продолжалась еще 30 секунд, пока видеоассистенты не разобрали эпизод. «Никто сразу не понял, что это был гол. Думаю, только я сразу знал», — добавил Свечников.

Россиянин — второй номер драфта НХЛ 2018 года и второй самый высокооплачиваемый игрок «Каролины», после финна Себастьяна Ахо. Его контракт со средней зарплатой $7,75 млн в год будет действовать еще шесть сезонов.

Начало нынешнего сезоне Свечников пропустил, восстанавливаясь после операции на колене. Всего у него 49 (19+30) очков в 57 матчах.