 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Россиянин повторил рекорд НХЛ по лакросс-голам

Россиянин Андрей Свечников повторил рекорд НХЛ по лакросс-голам
Форвард «Каролины» Андрей Свечников отличился красивым голом из-за ворот в игре против «Бостона». В 2019-м россиянин забил первый в истории НХЛ лакросс-гол, а нынешняя шайба стала для него третьей подобной в карьере
Андрей Свечников
Андрей Свечников (Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников стал автором необычной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз» (4:1).

24-летний форвард отличился во втором периоде. Свечников забросил шайбу в стиле лакросс — поднял ее на крюк клюшки и закинул в сетку из-за ворот.

В 2019-м году россиянин забил первый в истории НХЛ лакросс-гол, а нынешняя шайба стала для него третьей подобной в карьере. Он повторил рекорд НХЛ по этому показателю, который принадлежит Тревору Зеграсу («Анахайм»).

«Я оказался за воротами и решил попробовать этот прием. Хотелось, чтобы было повеселее», — отметил Свечников.

Примечательно, что судьи и хоккеисты не сразу разглядели взятие ворот, игра продолжалась еще 30 секунд, пока видеоассистенты не разобрали эпизод. «Никто сразу не понял, что это был гол. Думаю, только я сразу знал», — добавил Свечников.

Россиянин — второй номер драфта НХЛ 2018 года и второй самый высокооплачиваемый игрок «Каролины», после финна Себастьяна Ахо. Его контракт со средней зарплатой $7,75 млн в год будет действовать еще шесть сезонов.

Начало нынешнего сезоне Свечников пропустил, восстанавливаясь после операции на колене. Всего у него 49 (19+30) очков в 57 матчах.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Каролина Харрикейнз Андрей Свечников
Материалы по теме
Кучеров побил 42-летний рекорд в НХЛ
Спорт
Видео рекордной 30-й в сезоне НХЛ шайбы Овечкина
Спорт
Американец побил снайперский рекорд Овечкина в НХЛ в ХХI веке
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 100,75 (+0,52) Инвестиции, 09 апр, 17:05 Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 92,75 (+0,17) Инвестиции, 09 апр, 17:05
Песков ответил на план Гутерриша по Украине словами «Россия стала больше» Политика, 13:09
В Новосибирске изъяли более 3 тыс. устройств с четырех ферм для майнинга Крипто, 13:06
В Курганской области запретили продажу алкоголя Общество, 13:05
«Роскосмос» раскрыл причину второй отмены пуска «Ангары»⁠ Технологии и медиа, 13:05
В Кремле назвали неблагоприятным прогноз ситуации с паводками Общество, 13:05
В Москве средняя цена квартиры из «золотой сотни» превысила ₽1,3 млрд Недвижимость, 13:02
Госдума отклонила проект об отмене штрафов за превышение средней скорости Общество, 13:00
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Комментатор «Матч ТВ» потерял голос во время игры Лиги чемпионов Спорт, 12:58
«Яндекс» представил новую версию «Алисы» с нейросетью YandexGPT Технологии и медиа, 12:56
Кремль не увидел позитива в снятии санкций ЕС с Фридмана и Авена Политика, 12:54
На феминистку Маршенкулову завели уголовное дело Политика, 12:45
От чего зависит место России в мировой гонке развития и внедрения ИИ Pro, 12:42
МИД обвинил Киев и Запад в эксплуатации темы детей в интересах политики Политика, 12:41
Около Крыма упал вертолет Ми-24 Политика, 12:27