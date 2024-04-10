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Иранца из команды Карпина признали лучшим игроком марта в РПЛ

Иранца Мохеби из «Ростова» признали лучшим игроком марта в РПЛ
Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби получил приз лучшему игроку месяца в РПЛ, обойдя в голосовании Кирилла Щетинина, Максима Глушенкова, Константина Тюкавина и Мартина Крамарича
Мохаммад Мохеби
Мохаммад Мохеби (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби стал обладателем награды лучшему игроку месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам марта. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

На приз также претендовали Кирилл Щетинин («Ростов»), Максим Глушенков («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо») и Мартин Крамарич («Сочи»).

В марте Мохеби забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Полузащитник отличился в двух из трех сыгранных матчей — оформил по дублю в ворота «Краснодара» и «Динамо», также в московской игре ассистировал Данилу Глебову.

Мохеби победил в каждом из трех голосований: набрал по три голоса из пяти у экспертов РПЛ и комментаторов «Матч Премьер», а болельщики отдали иранцу 45% голосов.

До Мохеби лучшими игроками месяца в РПЛ из представителей команды Валерия Карпина становились Элдор Шомуродов (август 2019-го), Хорен Байрамян (ноябрь 2020-го), Даниил Уткин (июль 2022-го) и Данил Глебов (ноябрь 2022-го).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Ростов
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