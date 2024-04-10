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Американец побил снайперский рекорд Овечкина в НХЛ в ХХI веке

Американец Мэттьюс побил снайперский рекорд Овечкина в НХЛ в ХХI веке
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс забросил свою 66-ю шайбу в нынешнем сезоне. Это лучший результат в XXI веке, на счету Александра Овечкина было 65 голов в сезоне 2007/08
Остон Мэттьюс
Остон Мэттьюс (Фото: John E. Sokolowski / USA TODAY Sports / Reuters)

«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Нью-Джерси Девилз» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей одну из шайб забросил американский форвард Остон Мэттьюс. 26-летний нападающий достиг отметки в 66 шайб в нынешнем сезоне, побив рекорд XXI века по количеству голов за регулярный чемпионат, который принадлежал российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (65 шайб в сезоне 2007/08).

Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, который в сезоне 1981/82 в составе «Эдмонтон Ойлерз» забросил 92 шайбы.

Мэттьюс дважды становился лучшим снайпером сезоне (2020/21, 2021/22) и один раз признавался самым ценным игроком регулярки (2021/22). Американский форвард летом 2023 года подписал четырехлетний контракт с рекордным для НХЛ годовым окладом — $13,3 млн.

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Хоккей НХЛ Остон Мэттьюс Александр Овечкин Торонто Мейпл Лифс
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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