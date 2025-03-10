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Российский стрелок проиграл украинцу в борьбе за золото чемпионата Европы

Россиянин Марсов проиграл украинцу Кулишу в борьбе за золото ЧЕ по стрельбе
Илья Марсов выиграл квалификацию в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, а в финале проиграл 0,3 очка двукратному призеру Олимпиад Кулишу
Илья Марсов
Илья Марсов (Фото: Телеграм-канал Стрелкового союза России)

Россиянин Илья Марсов, выступавший в нейтральном статусе, выиграл серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на чемпионате Европы в хорватском Осиеке.

Марсов показал лучший результат в квалификации (632,9 очка).

В финале россиянин набрал 251,7 очка, уступив только двукратному вице-чемпиону Олимпиад украинцу Сергею Кулишу (252).

Бронзу взял бронзовый призер Игр в Париже в этой дисциплине хорват Миран Маричич.

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила россиян в нейтральном статусе в апреле 2023 года.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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