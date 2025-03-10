Россиянин Марсов проиграл украинцу Кулишу в борьбе за золото ЧЕ по стрельбе

Российский стрелок проиграл украинцу в борьбе за золото чемпионата Европы

Илья Марсов выиграл квалификацию в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, а в финале проиграл 0,3 очка двукратному призеру Олимпиад Кулишу

Илья Марсов (Фото: Телеграм-канал Стрелкового союза России)

Россиянин Илья Марсов, выступавший в нейтральном статусе, выиграл серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на чемпионате Европы в хорватском Осиеке.

Марсов показал лучший результат в квалификации (632,9 очка).

В финале россиянин набрал 251,7 очка, уступив только двукратному вице-чемпиону Олимпиад украинцу Сергею Кулишу (252).

Бронзу взял бронзовый призер Игр в Париже в этой дисциплине хорват Миран Маричич.

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила россиян в нейтральном статусе в апреле 2023 года.