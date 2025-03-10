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«Трактор» одержал самую крупную победу над «Ладой» в КХЛ

«Трактор» разгромил «Ладу» со счетом 6:0 в гостевом матче КХЛ
Матч в Тольятти завершился поражением хозяев со счетом 0:6. Это самая крупная победа «Трактора» над «Ладой» в КХЛ. Форвард гостей Виталий Кравцов установил клубный рекорд по голам в КХЛ
Виталий Кравцов
Виталий Кравцов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Лидер Восточной конференции КХЛ челябинский «Трактор» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в гостевом матче регулярного чемпионата со счетом 6:0.

Шайбы забросили Никита Коростелев (4-я минута), Семен Дер-Аргучинцев (5), Виталий Кравцов (6), Андрей Светлаков (34), Максим Шабанов (35) и Стивен Кэмпфер (45).

Кравцов забросил 99-ю шайбу за «Трактор» и в 25 лет стал лучшим снайпером в истории клуба в КХЛ.

«Трактор» выиграл четвертый матч подряд, у «Лады» седьмое поражение в восьми последних встречах.

Для «Трактора» эта победа стала самой крупной в истории противостояния с «Ладой» в КХЛ.

Тольяттинский клуб уже потерял шансы на выход в плей-офф и занимает десятое место в конференции.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Трактор ХК Лада
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