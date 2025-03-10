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Российских фехтовальщиков-юниоров допустили к командным соревнованиям

FIE: российских фехтовальщиков-юниоров допустили к командным соревнованиям
С апреля юниоры и кадеты после получения нейтрального статуса смогут выступать в команде под флагом FIE
Фото: imago / Global Look Press
Фото: imago / Global Look Press

Российские юниоры после получения нейтрального статуса смогут участвовать в командных соревнованиях на турнирах Международной федерации фехтования (FIE), сообщается на сайте организации.

Команды, составленные из нейтральных спортсменов, будут выступать под флагом FIE, начиная с чемпионата мира среди юниоров и кадетов в китайском Уси (пройдет с 7 по 15 апреля).

FIE еще в марте 2023 года решила допустить россиян в нейтральном статусе, но pактически их участие в соревнованиях было затруднено из-за проверок на соответствие критериям МОК и отмены турниров другими странами. Допуск не получили лидеры сборной, представлявшие ЦСКА и «Динамо», в итоге на Олимпиаду в Париже никто не поехал.

Главой FIE в конце ноября 2024-го избрали Алишера Усманова, но он почти сразу добровольно приостановил свои полномочия.

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Анна Сатдинова
Международная федерация фехтования (FIE)
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