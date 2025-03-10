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Лучшего бомбардира сборной Сербии освободили от тренировок из-за аритмии

Лучшего бомбардира Сербии Митровича освободили от тренировок из-за аритмии
Форвард «Аль-Хиляля» Митрович с января восстанавливался от травмы, 7 марта вернулся на поле, но через два дня ему потребовалась помощь врачей из-за «переутомления и аритмии»
Александар Митрович
Александар Митрович (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Нападающий Александар Митрович был вынужден пропустить тренировку «Аль-Хиляля» 9 марта из-за аномального сердечного ритма. Об этом в саудовском клубе заявили после сообщений местных СМИ о том, что 30-летний серб попал в больницу, пишет Reuters.

В клубе отметили, что у Митровича «переутомление и аритмия» и его состояние будет находиться под постоянным контролем.

Митрович в этом сезоне забил 21 мяч в 25 матчах. В пятницу, 7 марта, форвард провел первую игру с января, когда получил травму подколенного сухожилия.

Серб играет за «Аль-Хиляль» с 2023 года и помог команде выиграть чемпионат, Кубок Короля и два Суперкубка.

В сборной Сербии Митрович провел 98 матчей и забил 59 мячей, он является лучшим бомбардиром в истории команды.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Аль-Хиляль сборная Сербии по футболу
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