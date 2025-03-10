Сборная Норвегии потеряла спонсора после признания в читерстве

Двух олимпийских чемпионов дисквалифицировали в концовке ЧМ в Тронхейме из-за перешитых костюмов. В сборной признали факт мошенничества. Из-за этого многолетний спонсор команды Help досрочно расторг контракт

Мариус Линдвик (Фото: Daniel Kopatsch / Getty Images)

Юридическая компания Help досрочно расторгла спонсорский контракт со сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина после того, как руководитель команды накануне признал факт мошенничества с костюмами на домашнем чемпионате мира. Об этом в компании заявили NRK.

Help была спонсором команды на протяжении шести сезонов, но не собиралась продлевать соглашение, которое истекало 1 мая. В компании заявили, что их логотип не может быть размещен на форме команды, которая жульничает.

В воскресенье, 9 марта, руководитель сборной Норвегии Ян-Эрик Ольбу признал, что олимпийских чемпионов Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали на домашнем чемпионате мира в Тронхейме из-за перешитых костюмов, в швы которых добавили армированные нити для большей жесткости.

В таких случаях, как объяснял главный тренер сборной Польши Томас Турнбихлер, костюм станет похожим на вингсьют (костюм-крыло) и позволит пролететь дальше.

В Help работают более 170 юристов, она является дочерней структурой немецкой страховой компании ARAG.