Три автора победных шайб вошли в число лучших игроков недели в КХЛ

Лучшими игроками недели стали голкипер «Авангарда» Серебряков, защитник СКА Никишин, форвард минского «Динамо» Мороз и 21-летний игрок «Нефтехимика» Хоружев

Никита Серебряков (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков, одержавший победы в двух гостевых матчах, признан лучшим игроком своего амплуа на прошедшей игровой неделе в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Серебряков сыграл на ноль против казанского «Ак Барса» (2:0) и помог омичам победить «Торпедо» (3:2), отразив в сумме почти 97% бросков по своим воротам.

Лучшим защитником стал Александр Никишин из петербургского СКА. У него в двух матчах два гола (в том числе победный в ворота ЦСКА в овертайме) и три передачи.

Среди нападающих лучшим игроком недели признали Вадима Мороза, который в трех матчах за минское «Динамо» записал на свой счет 5 (3+2) очков, в том числе победную шайбу во встрече с тольяттинской «Ладой» (4:2).

Еще один форвард, 21-летний Никита Хоружев из нижнекамского «Нефтехимика», стал лучшим новичком — он забил победный гол «Адмиралу» и сделал голевой пас в той же встрече.