 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Три автора победных шайб вошли в число лучших игроков недели в КХЛ

КХЛ назвала игроками недели трех авторов победных шайб и вратаря «Авангарда»
Лучшими игроками недели стали голкипер «Авангарда» Серебряков, защитник СКА Никишин, форвард минского «Динамо» Мороз и 21-летний игрок «Нефтехимика» Хоружев
Никита Серебряков
Никита Серебряков (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков, одержавший победы в двух гостевых матчах, признан лучшим игроком своего амплуа на прошедшей игровой неделе в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Серебряков сыграл на ноль против казанского «Ак Барса» (2:0) и помог омичам победить «Торпедо» (3:2), отразив в сумме почти 97% бросков по своим воротам.

Лучшим защитником стал Александр Никишин из петербургского СКА. У него в двух матчах два гола (в том числе победный в ворота ЦСКА в овертайме) и три передачи.

Среди нападающих лучшим игроком недели признали Вадима Мороза, который в трех матчах за минское «Динамо» записал на свой счет 5 (3+2) очков, в том числе победную шайбу во встрече с тольяттинской «Ладой» (4:2).

Еще один форвард, 21-летний Никита Хоружев из нижнекамского «Нефтехимика», стал лучшим новичком — он забил победный гол «Адмиралу» и сделал голевой пас в той же встрече.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Нефтехимик ХК Динамо Минск ХК СКА Санкт-Петербург
Материалы по теме
СКА победил чемпиона КХЛ в 250-м матче Романа Ротенберга
Спорт
Клуб Шипачева второй раз в истории выиграл девять матчей подряд в КХЛ
Спорт
Московское «Динамо» обыграло лидера КХЛ, уступая со счетом 1:3
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Россия добилась экстрадиции из Таиланда члена красноярской бандыОбщество, 13:23
Аналитики «Альфа-Инвестиций» назвали 7 лучших дивидендных акцийИнвестиции, 13:11
Клуб РПЛ назвал истерией обвинения в адрес его игрока в расизмеСпорт, 13:10
Кремль заявил, что Путин и Трамп находятся «в начале пути»Политика, 13:08
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 12:59
Bloomberg рассказал о «мощном оружии Китая» в торговой войне с СШАПолитика, 12:55
Трамп выразил надежду на успешный исход переговоров с Украиной в ДжиддеПолитика, 12:53
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Подписочный сервис: как предвосхитить желание клиентовОтрасли, 12:48
Дегтярев объяснил назначение Губерниева своим советникомСпорт, 12:47
Роскомнадзор сообщил об утечке 24 млн записей россиян с начала 2025 годаТехнологии и медиа, 12:41
Увидеть за один день: как устроена выставка «Путешествие по России»Стиль, 12:39
Британское посольство назвало необоснованными обвинения в шпионажеПолитика, 12:37
Квартира из Pinterest и психология собак: необычные курсы для взрослыхСоциальная экономика, 12:37
В Казани при наезде автомобиля на остановку пострадали 11 человекОбщество, 12:31