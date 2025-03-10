 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до восьми шайб

Российский форвард отличился в матче с «Сиэтлом», записав на свой счет 886-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до восьми шайб.

Таким образом, на счету 39-летнего Овечкина стало 886 голов в регулярных чемпионатах за карьеру. Ему осталось забросить девять шайб, чтобы стать новым рекордсменом НХЛ.

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Спорт
Александр Овечкин

Овечкин в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном». Со сборной России форвард три раза побеждал на чемпионатах мира.

Четырехкратному обладателю Кубка Стэнли Гретцки принадлежат главные рекорды результативности в НХЛ — по голам (894), передачам (1963) и очкам (2857).

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Хоккей НХЛ Александр Овечкин Уэйн Гретцки Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Спорт
Овечкин не смог сократить отрыв от рекорда Гретцки до восьми шайб
Спорт
Фанаты требовали отдать шайбу Овечкину в конце матча с «Детройтом». Видео
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Reuters сообщил о планах США оценить готовность Украины к уступкамПолитика, 02:38
Аналитики SIPRI назвали крупнейших в мире экспортеров оружияПолитика, 02:01
Захарова раскритиковала экс-главу МИД за «советы» ЗеленскомуПолитика, 02:00
Shaman и Мизулина сообщили, что они параОбщество, 01:48
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до восьми шайбСпорт, 01:44
Принц Люксембурга Фредерик умер от редкой болезниОбщество, 01:41
В Пенсильвании самолет упал на парковкуОбщество, 01:20
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
FT узнала о планах Киева предложить «частичное перемирие» с РоссиейПолитика, 00:49
В Москве мужчина выстрелил в школьников из пневматического пистолетаОбщество, 00:14
Экс-президент Чехии заявил, что Трамп хочет добывать руду на УкраинеПолитика, 00:02
В конгрессе США анонсировали законопроект о санкциях против РоссииПолитика, 09 мар, 23:46
Трамп заявил, что Зеленский забрал у США деньги, как конфету у ребенкаПолитика, 09 мар, 23:22
Против сторонников Джорджеску применили слезоточивый газПолитика, 09 мар, 22:55
Летевший в Индию 10 часов самолет вернулся из-за засорившихся туалетовОбщество, 09 мар, 22:45