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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до восьми шайб
Российский форвард отличился в матче с «Сиэтлом», записав на свой счет 886-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ
Александр Овечкин
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до восьми шайб.
Таким образом, на счету 39-летнего Овечкина стало 886 голов в регулярных чемпионатах за карьеру. Ему осталось забросить девять шайб, чтобы стать новым рекордсменом НХЛ.
Овечкин в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном». Со сборной России форвард три раза побеждал на чемпионатах мира.
Четырехкратному обладателю Кубка Стэнли Гретцки принадлежат главные рекорды результативности в НХЛ — по голам (894), передачам (1963) и очкам (2857).
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