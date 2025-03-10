Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до восьми шайб

Российский форвард отличился в матче с «Сиэтлом», записав на свой счет 886-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до восьми шайб.

Таким образом, на счету 39-летнего Овечкина стало 886 голов в регулярных чемпионатах за карьеру. Ему осталось забросить девять шайб, чтобы стать новым рекордсменом НХЛ.

Овечкин в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном». Со сборной России форвард три раза побеждал на чемпионатах мира.

Четырехкратному обладателю Кубка Стэнли Гретцки принадлежат главные рекорды результативности в НХЛ — по голам (894), передачам (1963) и очкам (2857).