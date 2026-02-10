Плющенко заявил, что в произвольной Гуменник может занять хорошее место
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил «Чемпионату», что выступление Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде стало хорошим началом.
Плющенко отметил, что Гуменник выполнил свою программу, но указал на недостатки. «Он откатал и сделал свою программу. Да, прыгнул каскад четверной флип с двойным тулупом. Немножко вылезли прыжки грязненькие. По мне — немного медленно катался», — сказал тренер.
В то же время он выразил поддержку и оптимизм перед произвольной программой: «Но начало положено! В произвольной может все сделать, выложиться и занять хорошее место».
Российский спортсмен выступал под первым номером из 29 спортсменов и набрал за свой прокат 86,72 балла (48,43 балла за технику и 38,29 за компоненты). Россиянин исполнил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа и тройной аксель. В одном из элементов он совершил ошибку.
Произвольную программу одиночники покажут 13 февраля. Из российских фигуристов на Играх в Италии также будет выступать Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.
