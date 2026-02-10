Брат и сестра из Швеции выиграли золото Олимпиады в керлинге в миксте
Шведы Изабелла и Расмус Врано стали олимпийскими чемпионами по керлингу в миксте.
В финале они обыграли американцев Кори Тисс и Кори Дропкина со счетом 6:5.
Впервые в этом виде олимпийскими чемпионами стали брат и сестра.
В матче за третье место в турнире по керлингу в миксте итальянцы Амос Мозанер и Стефания Константини победили британцев Брюса Моуэта и Дженнифер Доддс со счетом 5:3.
Расмус Врано стал двукратным олимпийским чемпионом. В 2022 году он взял золото в мужских соревнованиях. Его сестра впервые выступает на Олимпийских играх
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8