Вице-президент ISU заявил, что у Гуменника очень мало шансов на медаль

Лакерник — о прокате Гуменника на ОИ: «Шансы на медаль очень малы»

Петр Гуменник (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил что, из-за ошибки на каскаде шансы Петра Гуменника на завоевание медали стали минимальными. Об этом заявил ТАСС.

Российский спортсмен выступал под первым номером из 29 спортсменов и набрал за свой прокат 86,72 балла (48,43 балла за технику и 38,29 за компоненты). Россиянин исполнил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа и тройной аксель. В одном из элементов он совершил ошибку.

Лакерник заявил, что фигурист мог претендовать на более высокий результат. «Судейство было достаточно объективным. Как прокатал, так и поставили — 86 баллов это не так уж и плохо, но он должен был получать за 90», — сказал почетный вице-президент ISU.

Он отметил, что сильнейшие конкуренты будут выступать на уровне выше 90 баллов, что ставит Гуменника в сложное положение. «Думаю, что сильнейшая группа будет выступать именно за пределами этих баллов. Впереди произвольная программа, там баллов набирается гораздо больше, поэтому шансы войти в десятку у него есть, но на медаль их очень мало», — заключил Лакерник.

Произвольную программу одиночники покажут 13 февраля.