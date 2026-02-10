Вице-президент ISU заявил, что у Гуменника очень мало шансов на медаль
Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил что, из-за ошибки на каскаде шансы Петра Гуменника на завоевание медали стали минимальными. Об этом заявил ТАСС.
Российский спортсмен выступал под первым номером из 29 спортсменов и набрал за свой прокат 86,72 балла (48,43 балла за технику и 38,29 за компоненты). Россиянин исполнил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа и тройной аксель. В одном из элементов он совершил ошибку.
Лакерник заявил, что фигурист мог претендовать на более высокий результат. «Судейство было достаточно объективным. Как прокатал, так и поставили — 86 баллов это не так уж и плохо, но он должен был получать за 90», — сказал почетный вице-президент ISU.
Он отметил, что сильнейшие конкуренты будут выступать на уровне выше 90 баллов, что ставит Гуменника в сложное положение. «Думаю, что сильнейшая группа будет выступать именно за пределами этих баллов. Впереди произвольная программа, там баллов набирается гораздо больше, поэтому шансы войти в десятку у него есть, но на медаль их очень мало», — заключил Лакерник.
Произвольную программу одиночники покажут 13 февраля.
