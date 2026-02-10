Итальянка установила рекорд, завоевав медали на шести Олимпиадах

Шорт-трекистка Арианна Фонтана стала первой женщиной, кому удалось завоевать медали на шести зимних Олимпиадах

Арианна Фонтана (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана после победы в смешанной эстафете на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо стала новой рекордсменкой Олимпийских игр.

35-летняя Фонтана стала первой женщиной, кому удалось завоевать медали на шести зимних Олимпиадах.

На счету Фонтаны уже 12 олимпийских медалей: бронза в Турине-2006, бронза в Ванкувере-2010, серебро и две бронзы в Сочи-2014, золото, серебро и бронза в Пхёнчхане-2018, золото и два серебра в Пекине-2022 и золото на нынешних Играх.

Фонтана остается самой титулованной шорт-трекисткой в истории Олимпийских игр.

Спортсменке не хватает одной медали, чтобы сравняться с фехтовальщиком Эдоардо Манджаротти, который является самым титулованным итальянским спортсменом на летних и зимних Олимпийских играх.