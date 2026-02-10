 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Гонщик «Формулы-1» Антонелли попал в аварию в Сан-Марино

Пилот «Формулы-1» Антонелли попал в аварию и разбил эксклюзивный Mercedes
Антонелли, несмотря на повреждения автомобиля, остался невредим. Гонщик готовится к тестовым заездам в Бахрейне, которые пройдут с 11 по 13 февраля
Андреа Кими Антонелли
Андреа Кими Антонелли (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Итальянский пилот «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли попал в ДТП в Сан-Марино. Об этом сообщает Motorsport со ссылкой на заявление команды Mercedes.

Авария произошла в субботу, 7 февраля, вечером. Согласно отчету дорожной полиции, Антонелли потерял управление на трассе, ведущей в город Сан-Марино, после чего его автомобиль врезался в дорожный столб, несколько раз ударился об ограждение и затем в стену.

В заявлении Mercedes уточняется, что гонщик сам вызвал полицию на место происшествия. Команда подтвердила, что, несмотря на серьезные повреждения автомобиля, 19-летний пилот не получил никаких травм.

На момент аварии Антонелли управлял эксклюзивным Mercedes-AMG GT 63 PRO из ограниченной серии в 200 экземпляров, который был передан ему командой накануне.

Отмечается, что Антонелли примет участие в тестовых заездах в Бахрейне, которые пройдут 11–13 февраля согласно плану: будет управлять машиной Mercedes W17 во второй половине дня в среду, утром в четверг и днем в пятницу.

Предстоящий сезон станет вторым в «Формуле-1» для 19-летнего гонщика. В 2025 году он занял седьмое место в зачете пилотов, набрав 150 очков.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Формула-1 Андреа Кими Антонелли ДТП
