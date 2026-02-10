Гонщик «Формулы-1» Антонелли попал в аварию в Сан-Марино
Итальянский пилот «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли попал в ДТП в Сан-Марино. Об этом сообщает Motorsport со ссылкой на заявление команды Mercedes.
Авария произошла в субботу, 7 февраля, вечером. Согласно отчету дорожной полиции, Антонелли потерял управление на трассе, ведущей в город Сан-Марино, после чего его автомобиль врезался в дорожный столб, несколько раз ударился об ограждение и затем в стену.
В заявлении Mercedes уточняется, что гонщик сам вызвал полицию на место происшествия. Команда подтвердила, что, несмотря на серьезные повреждения автомобиля, 19-летний пилот не получил никаких травм.
На момент аварии Антонелли управлял эксклюзивным Mercedes-AMG GT 63 PRO из ограниченной серии в 200 экземпляров, который был передан ему командой накануне.
Отмечается, что Антонелли примет участие в тестовых заездах в Бахрейне, которые пройдут 11–13 февраля согласно плану: будет управлять машиной Mercedes W17 во второй половине дня в среду, утром в четверг и днем в пятницу.
Предстоящий сезон станет вторым в «Формуле-1» для 19-летнего гонщика. В 2025 году он занял седьмое место в зачете пилотов, набрав 150 очков.
