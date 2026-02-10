Впервые в истории КХЛ один игрок набрал семь очков в одном матче
Канадский форвард новосибирской «Сибири» Тэйлор Бек стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим семь очков в одном матче.
В игре против «Сочи», которая завершилась со счетом 10:1, 34-летний нападающий забил два гола и отдал пять результативных передач.
«Сибирь» в матче против «Сочи» одержала свою самую крупную победу в КХЛ. Ранее новосибирцы побеждали с разницей в шесть шайб. Также «Сибирь» впервые в своей истории забила десять голов в матче КХЛ.
В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Сибирь» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 53 очка в 56 матчах. «Сочи» с 37 очками в 52 играх расположился на десятой строчке на Западе.
