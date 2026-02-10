Впервые в истории КХЛ один игрок набрал семь очков в одном матче

Форвард «Сибири» Тэйлор Бек забил два гола и отдал пять результативных передач в игре против «Сочи», которая завершилась со счетом 10:1

Тэйлор Бек (Фото: телеграм-канал ХК «Сибирь»)

Канадский форвард новосибирской «Сибири» Тэйлор Бек стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим семь очков в одном матче.

В игре против «Сочи», которая завершилась со счетом 10:1, 34-летний нападающий забил два гола и отдал пять результативных передач.

«Сибирь» в матче против «Сочи» одержала свою самую крупную победу в КХЛ. Ранее новосибирцы побеждали с разницей в шесть шайб. Также «Сибирь» впервые в своей истории забила десять голов в матче КХЛ.

В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Сибирь» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 53 очка в 56 матчах. «Сочи» с 37 очками в 52 играх расположился на десятой строчке на Западе.