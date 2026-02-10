 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Реклама
Спорт
0

«Спартак» сыграл вничью с вице-чемпионом Казахстана в товарищеском матче

«Спартак» и «Астана» завершили товарищеский матч в Дубае со счетом 1:1
Встреча в Дубае завершилась со счетом 1:1
Александер Джику
Александер Джику (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Московский «Спартак» сыграл вничью с казахстанской «Астаной» в товарищеском матче во время тренировочного сбора в Дубае (ОАЭ).

На 10-й минуте матча счет открыл защитник московского клуба Александр Джику. «Астана» смогла сравнять счет лишь во втором тайме, после точного удара защитника Карло Бартольца на 71-й минуте.

В следующем матче 21 февраля «Спартак» встретится с «Ростовом», также в Дубае. А 23 февраля у московского клуба состоится игра с «Елимаем» из Казахстана.

По итогам 18 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Лидером чемпионата является «Краснодар» (40 очков).

«Астана» в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги занимает второе место с 57 очками за 26 игр.

