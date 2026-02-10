«Шанхай» Слуцкого потерял шансы на выход в плей-офф в азиатской ЛЧ
«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, проиграл дома японскому клубу «Матида Зельвия» со счетом 0:2 в матче седьмого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов в зоне «Восток».
Дубль сделал Юки Сома (вторая минута с пенальти и 88-я).
В семи матчах «Шанхай Шэньхуа» набрал только четыре очка (одна победа, одна ничья, пять поражений) и за тур до конца группового этапа потерял шансы на выход в плей-офф.
«Матида Зельвия» с 14 очками занимает второе место.
В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» дошел в Лиге чемпионов до 1/8 финала, где уступил японскому «Кавасаки Фронтале».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8