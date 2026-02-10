«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял шансы на выход в плей-офф в азиатской ЛЧ

«Шанхай» Слуцкого потерял шансы на выход в плей-офф в азиатской ЛЧ

«Шанхай Шэньхуа» потерпел пятое поражение в семи матчах на групповом этапе турнира

Леонид Слуцкий (Фото: Yuichi Masuda / Getty Images)

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, проиграл дома японскому клубу «Матида Зельвия» со счетом 0:2 в матче седьмого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов в зоне «Восток».

Дубль сделал Юки Сома (вторая минута с пенальти и 88-я).

В семи матчах «Шанхай Шэньхуа» набрал только четыре очка (одна победа, одна ничья, пять поражений) и за тур до конца группового этапа потерял шансы на выход в плей-офф.

«Матида Зельвия» с 14 очками занимает второе место.

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» дошел в Лиге чемпионов до 1/8 финала, где уступил японскому «Кавасаки Фронтале».