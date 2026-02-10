Гаитянский лыжник на Олимпиаде столкнулся со стереотипами из-за роста

Тренер гаитянского лыжника Савара подчеркнул, что его ученик стремится доказать, что атлет из тропического региона способен выступать на зимней Олимпиаде

Стивенсон Савар (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Лыжника с Гаити Стивенсона Савара, рост которого составляет два метра, на Олимпийских играх в Италии нередко спрашивают о его увлечении баскетболом. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам в Италии рассказал тренер спортсмена Титуан Савар.

По его словам, многие интересуются, почему его подопечный с двухметровым ростом не играет в баскетбол. Тренер отметил, что такие вопросы основаны на поверхностных клише. «Если ты темнокожий и высокий парень, то это не обязательно означает, что ты занимаешься баскетболом».

Тренер заявил, что для Савара выбор лыж был закономерным. Спортсмен с трех лет живет во французских горах, а на лыжи встал уже в пять. По этой причине баскетбол даже не рассматривался как альтернатива — для него является естественным заниматься зимним видом спорта.

Тренер гаитянского лыжника сказал, что основной задачей Савара на Играх является демонстрация того, что усердные тренировки позволяют спортсменам из жарких стран конкурировать на зимних Олимпиадах.

Во вторник, 10 февраля, Савар показал 82-й результат (из 94 участников) в квалификации к спринту. В воскресенье, 8 февраля, он финишировал последним в скиатлоне.