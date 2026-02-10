 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Американки остались без золота ОИ в комбинации после провала Шиффрин

Американки остались без золота Олимпиады в комбинации после провала Шиффрин
Сюжет
Олимпиада-2026
Бризи Джонсон и Микаэла Шиффрин заняли в командной комбинации четвертое место, после того как Шиффрин в слаломе показала только 15-й результат. Победу одержали австрийки
Микаэла Шиффрин
Микаэла Шиффрин (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Австрийские горнолыжницы Ариана Редлер и Катарина Хубер завоевали золото в командной комбинации на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Их результат составил две минуты 21,66 секунды.

Вторыми стали немки Кира Вайдле-Винкельман и Эмма Айхер (отставание 0,05 секунды), третьими — американки Жаклин Уайлз и Пола Мольцан (+0,25).

Главные фавориты, американки Бризи Джонсон и Микаэла Шиффрин стали только четвертыми (+0,31). Джонсон была лучшей в скоростном спуске, но Шиффрин провалилась в слаломе (только 15-й результат).

Шиффрин — двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная обладательница Кубка мира в общем зачете, рекордсмен по количеству побед на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту за всю историю, единственная спортсменка, кому удалось победить в одной и той же дисциплине на четырех чемпионатах мира по горнолыжному спорту подряд (слалом — 2013, 2015, 2017, 2019).

Каждая команда состояла из двух горнолыжниц. Одна стартовала в скоростном спуске, вторая — в одной попытке слалома. Результатом команды является сумма двух результатов по времени.

Соревнования в командной комбинации проводятся впервые в истории Игр. У мужчин в этом виде накануне победили швейцарцы Франьо фон Алльмен и Танги Неф.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
горнолыжники Олимпиада-2026 Микаэла Шиффрин
