Американки остались без золота ОИ в комбинации после провала Шиффрин
Австрийские горнолыжницы Ариана Редлер и Катарина Хубер завоевали золото в командной комбинации на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Их результат составил две минуты 21,66 секунды.
Вторыми стали немки Кира Вайдле-Винкельман и Эмма Айхер (отставание 0,05 секунды), третьими — американки Жаклин Уайлз и Пола Мольцан (+0,25).
Главные фавориты, американки Бризи Джонсон и Микаэла Шиффрин стали только четвертыми (+0,31). Джонсон была лучшей в скоростном спуске, но Шиффрин провалилась в слаломе (только 15-й результат).
Шиффрин — двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная обладательница Кубка мира в общем зачете, рекордсмен по количеству побед на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту за всю историю, единственная спортсменка, кому удалось победить в одной и той же дисциплине на четырех чемпионатах мира по горнолыжному спорту подряд (слалом — 2013, 2015, 2017, 2019).
Каждая команда состояла из двух горнолыжниц. Одна стартовала в скоростном спуске, вторая — в одной попытке слалома. Результатом команды является сумма двух результатов по времени.
Соревнования в командной комбинации проводятся впервые в истории Игр. У мужчин в этом виде накануне победили швейцарцы Франьо фон Алльмен и Танги Неф.
