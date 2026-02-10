 Перейти к основному контенту
Теннис WTA. Доха. Хард Наварро Э Калинская А 1 2,35 x 2 1,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,55 x 4,3 2 5,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,6 x 4,4 2 1,7 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,8 x 3 2 2,8 Футбол Германия. Кубок Бавария Лейпциг 1 1,3 x 6,1 2 8,5 Футбол Испания. Кубок Атлетик Бильбао Реал Сосьедад 1 2,2 x 3,2 2 3,45 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 4,8 x 3,95 2 1,7 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 3,1 x 3,95 2 2,1 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Норвежский фристайлист Рууд завоевал золото в слоупстайле на Олимпиаде

Вторым стал американец Алекс Холл, третьим — новозеландец Лука Харрингтон
Бирк Рууд
Бирк Рууд (Фото: Adam Pretty / Getty Images)

Норвежский фристайлист Бирк Рууд победил в слоупстайле на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В финале в лучшей из трех попыток он набрал 86,28 балла.

Серебро выиграл американец Алекс Холл (85,75), бронза досталась новозеландцу Луке Харрингтону (85,15).

На Играх в Пекине Рууд завоевал золото в биг-эйре.

Слоупстайл — дисциплина, заключающаяся в выполнении серии акробатических трюков на трамплинах, перилах, контруклонах и дропах, расположенных последовательно на всем протяжении трассы.

Российские спортсмены в фристайле на Олимпиаде-2026 не представлены.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фристайл Олимпиада-2026
