Норвежский фристайлист Рууд завоевал золото в слоупстайле на Олимпиаде

Вторым стал американец Алекс Холл, третьим — новозеландец Лука Харрингтон

Бирк Рууд (Фото: Adam Pretty / Getty Images)

Норвежский фристайлист Бирк Рууд победил в слоупстайле на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В финале в лучшей из трех попыток он набрал 86,28 балла.

Серебро выиграл американец Алекс Холл (85,75), бронза досталась новозеландцу Луке Харрингтону (85,15).

На Играх в Пекине Рууд завоевал золото в биг-эйре.

Слоупстайл — дисциплина, заключающаяся в выполнении серии акробатических трюков на трамплинах, перилах, контруклонах и дропах, расположенных последовательно на всем протяжении трассы.

Российские спортсмены в фристайле на Олимпиаде-2026 не представлены.