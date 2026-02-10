Норвежский фристайлист Рууд завоевал золото в слоупстайле на Олимпиаде
Норвежский фристайлист Бирк Рууд победил в слоупстайле на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В финале в лучшей из трех попыток он набрал 86,28 балла.
Серебро выиграл американец Алекс Холл (85,75), бронза досталась новозеландцу Луке Харрингтону (85,15).
На Играх в Пекине Рууд завоевал золото в биг-эйре.
Слоупстайл — дисциплина, заключающаяся в выполнении серии акробатических трюков на трамплинах, перилах, контруклонах и дропах, расположенных последовательно на всем протяжении трассы.
Российские спортсмены в фристайле на Олимпиаде-2026 не представлены.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8