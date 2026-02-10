Итальянская фигуристка взяла на Олимпиаду талисман погибшей коллеги

Фигуристка Лара Наки Гутманн, после бронзы в командном турнире на Играх, показала в соцсетях плюшевый талисман, который принадлежал погибшей коллеге Матильде Феррари

Лара Наки Гутманн (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Итальянская фигуристка Лара Наки Гутманн поделилась в Instagram (принадлежит Meta, является запрещенной и экстремистской организацией в России) серией фотографий, где показала плюшевый талисман, который принадлежал ее коллеге по сборной, погибшей фигуристке Матильде Феррари.

Публикация с игрушкой появилась в день, когда сборная Италии по фигурному катанию завоевала бронзовые медали в командном турнире, набрав 60 очков. Хозяйка талисмана, 15-летняя итальянская фигуристка Феррари, умерла в сентябре 2025 года, попав под колеса грузовика.

В составе Италии бронзовыми призерами Игр стали Маттео Риццо и Даниэль Грассль (оба — мужское одиночное катание), Лара Наки Гутманн (женское одиночное катание), Сара Конти и Никколо Мачии (парное катание) и Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (танцы на льду). Золото завоевала сборная США (69 очков), серебро — Япония (68 очков).

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник принимают участие только в личных турнирах на Играх. Гуменник выступит 10 февраля с короткой программой, а Петросян — 17 февраля.

Зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля.