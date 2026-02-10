Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом, победив в спринте
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золото в личном спринте классическим стилем на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В финальном забеге он показал результат 3 минуты 39,74 секунды.
Второе место занял американец Бен Огден (отставание 0,87 секунды), третьим стал норвежец Оскар Вике (+6,8).
Ранее на Играх-2026 Клебо завоевал золото в скиатлоне. Всего на счету норвежца теперь семь золотых олимпийских медалей. Рекорд принадлежит норвежцам Бьорну Дели и Марит Бьорген (по восемь золотых наград).
У женщин в личном спринте весь пьедестал заняли шведки — Линн Сван (4.03,5), Йонна Сундлинг (+1,59) и Майя Дальквист (+4,83).
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева в спринте не смогли преодолеть квалификацию.
