Олимпиада-2026⁠,
0

Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом, победив в спринте

Сюжет
Олимпиада-2026
Норвежский лыжник завоевал на Играх-2026 уже вторую золотую медаль
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золото в личном спринте классическим стилем на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В финальном забеге он показал результат 3 минуты 39,74 секунды.

Второе место занял американец Бен Огден (отставание 0,87 секунды), третьим стал норвежец Оскар Вике (+6,8).

Ранее на Играх-2026 Клебо завоевал золото в скиатлоне. Всего на счету норвежца теперь семь золотых олимпийских медалей. Рекорд принадлежит норвежцам Бьорну Дели и Марит Бьорген (по восемь золотых наград).

У женщин в личном спринте весь пьедестал заняли шведки — Линн Сван (4.03,5), Йонна Сундлинг (+1,59) и Майя Дальквист (+4,83).

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева в спринте не смогли преодолеть квалификацию.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Йоханнес Клебо Олимпиада-2026
