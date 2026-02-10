Лыжник Коростелев рассказал об олимпийской трассе после вылета в спринте
Российский лыжник Савелий Коростелев сказал, что пока не может назвать причину своей неудачи в спринте, где он не смог пробиться в четвертьфинал.
Спортсмен занял 35-е место в квалификации, в то время как в следующий раунд проходили первые 30 человек.
После забега Коростелев в эфире Okko прокомментировал свое выступление. «Не знаю, что не получилось, надо анализировать. Жесткая трасса по сравнению со вчерашним днем, сегодня раннее утро, думаю, скоро снова будет разбитая», — сказал лыжник.
При этом он добавил: «Не жалею, что принял участие в спринте. Восстановимся еще».
Для 22-летнего Коростелева это выступление стало вторым на его дебютной Олимпиаде. Ранее он показал сильный результат в скиатлоне, где финишировал четвертым. Следующий старт российского лыжника запланирован на 13 февраля — гонка на 10 км классическим стилем с раздельным стартом. А 21 февраля он выступит в масс-старте на 50 км.
Квалификацию спринта выиграл норвежец Йоханнес Клебо. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8