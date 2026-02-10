 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Лыжник Коростелев рассказал об олимпийской трассе после вылета в спринте

Сюжет
Олимпиада-2026
Коростелев занял 35-е место в классическом спринте на Олимпийских играх 2026 года. В четвертьфинал вышли первые 30 спортсменов. Победителем квалификации стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Российский лыжник Савелий Коростелев сказал, что пока не может назвать причину своей неудачи в спринте, где он не смог пробиться в четвертьфинал.

Спортсмен занял 35-е место в квалификации, в то время как в следующий раунд проходили первые 30 человек.

После забега Коростелев в эфире Okko прокомментировал свое выступление. «Не знаю, что не получилось, надо анализировать. Жесткая трасса по сравнению со вчерашним днем, сегодня раннее утро, думаю, скоро снова будет разбитая», — сказал лыжник.

При этом он добавил: «Не жалею, что принял участие в спринте. Восстановимся еще».

Для 22-летнего Коростелева это выступление стало вторым на его дебютной Олимпиаде. Ранее он показал сильный результат в скиатлоне, где финишировал четвертым. Следующий старт российского лыжника запланирован на 13 февраля — гонка на 10 км классическим стилем с раздельным стартом. А 21 февраля он выступит в масс-старте на 50 км.

Квалификацию спринта выиграл норвежец Йоханнес Клебо. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.

Екатерина Халимовская
Савелий Коростелев Олимпиада-2026 лыжники
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
