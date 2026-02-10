Уволенный из «Адмирала» Тамбиев стал помощником Ларионова в СКА

В декабре 2025-го Леонид Тамбиев был уволен с поста главного тренера владивостокского «Адмирала», а сейчас нашел новую работу в КХЛ

Леонид Тамбиев (Фото: Семен Середа / ТАСС)

Леонид Тамбиев вошел в тренерский штаб СКА. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба КХЛ.

55-летний Тамбиев стал помощником Игоря Ларионова.

В декабре 2025-го Тамбиев был уволен с поста главного тренера владивостокского «Адмирала», который он возглавлял с 2021 года. Команда под его руководством дважды выходила в плей-офф, в сезоне 2022/23 проиграла в 1/4 финала (это лучший результат в истории клуба), в сезоне 2024/25 — в 1/8 финала.

В качестве главного тренера Тамбиев ранее также работал с карагандинской «Сарыаркой», петербургским «Динамо» и новокузнецким «Металлургом». В Санкт-Петербурге отработал три с половиной сезона: год возглавлял «Динамо» в МХЛ и два с половиной — в ВХЛ. Выиграл с петербуржцами бронзу МХЛ и Кубок Братины. С «Сарыаркой» брал бронзу ВХЛ и второй для себя Кубок Братины.

В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ СКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 52 матчах.