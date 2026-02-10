 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Теннис WTA. Доха. Хард Наварро Э Калинская А 1 2,35 x 2 1,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,56 x 4,2 2 5,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,5 x 4,4 2 1,71 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,8 x 3 2 2,8 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 18 x 1,04 2 31 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,9 x 3,65 2 1,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Россиянин вошел в топ-6 рейтинга лучших тяжеловесов UFC после двух боев

Куниев вошел в топ-6 рейтинга лучших тяжеловесов UFC после двух поединков
Россиянин дебютировал в рейтинге, оказавшись сразу в топ-6, после того как победил бразильца Жаилтона Алмейду
Ризван Куниев
Ризван Куниев (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец Ризван Куниев дебютировал в рейтинге лучших бойцов UFC в тяжелом весе. Новый рейтинг опубликован на сайте промоушена.

33-летний Куниев расположился в списке на шестом месте.

Россиянин провел всего два боя в UFC. Так, в июне 2025 года он уступил раздельным решением судей американцу Кертису Блейдсу, а на прошлой неделе победил бразильца Жаилтона Алмейды единогласным решением судей.

Чемпионом UFC в тяжелом весе выступает англичанин Том Аспинэлл; россияне Александр Волков и Сергей Павлович занимают в рейтинге второе и третье места.

В 2020–2022 годах Куниев был чемпионом промоушена Eagle FC, которым владеет Хабиб Нурмагомедов. Всего в ММА у него 13 побед, три поражения, одна ничья, еще один поединок был признан несостоявшимся.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC
Материалы по теме
Непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова исключили из рейтинга UFC
Спорт
Экс-чемпион промоушена Нурмагомедова проведет бой в UFC в феврале
Спорт
Царукян лишился первого места в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Госдума ужесточила ответственность строителей в России Недвижимость, 14:01
Лавров не увидел логики в словах Писториуса и Мерца о войне с Россией Политика, 13:56
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Президент Киргизии уволил главу Госкомитета нацбезопасности Общество, 13:49
Посашков не прошел квалификацию в шорт-треке на 1000 м на Олимпиаде Спорт, 13:47
В России появится новый автобренд Tenet Plus Авто, 13:47
Экс-главу Верховного суда Адыгеи Трахова лишили неприкосновенности Политика, 13:39
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Кто из россиян выступит за другие сборные на Олимпиаде-2026 Спорт, 13:38
В России ограничат работу Telegram: какие сервисы ранее блокировали Технологии и медиа, 13:37
Южная Корея начала проверку Bithumb после истории с фиктивными биткоинами Крипто, 13:33
История Алены Крыловой. С уральского шорт-трека на олимпийский Спорт, 13:32
Акции VK резко выросли после новости об ограничении работы Telegram Инвестиции, 13:27
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Лавров назвал желтизной сообщения об Эпштейне как агенте спецслужб России Политика, 13:25