Куниев вошел в топ-6 рейтинга лучших тяжеловесов UFC после двух поединков

Россиянин вошел в топ-6 рейтинга лучших тяжеловесов UFC после двух боев

Россиянин дебютировал в рейтинге, оказавшись сразу в топ-6, после того как победил бразильца Жаилтона Алмейду

Ризван Куниев (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец Ризван Куниев дебютировал в рейтинге лучших бойцов UFC в тяжелом весе. Новый рейтинг опубликован на сайте промоушена.

33-летний Куниев расположился в списке на шестом месте.

Россиянин провел всего два боя в UFC. Так, в июне 2025 года он уступил раздельным решением судей американцу Кертису Блейдсу, а на прошлой неделе победил бразильца Жаилтона Алмейды единогласным решением судей.

Чемпионом UFC в тяжелом весе выступает англичанин Том Аспинэлл; россияне Александр Волков и Сергей Павлович занимают в рейтинге второе и третье места.

В 2020–2022 годах Куниев был чемпионом промоушена Eagle FC, которым владеет Хабиб Нурмагомедов. Всего в ММА у него 13 побед, три поражения, одна ничья, еще один поединок был признан несостоявшимся.