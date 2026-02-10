Россиянин вошел в топ-6 рейтинга лучших тяжеловесов UFC после двух боев
Российский боец Ризван Куниев дебютировал в рейтинге лучших бойцов UFC в тяжелом весе. Новый рейтинг опубликован на сайте промоушена.
33-летний Куниев расположился в списке на шестом месте.
Россиянин провел всего два боя в UFC. Так, в июне 2025 года он уступил раздельным решением судей американцу Кертису Блейдсу, а на прошлой неделе победил бразильца Жаилтона Алмейды единогласным решением судей.
Чемпионом UFC в тяжелом весе выступает англичанин Том Аспинэлл; россияне Александр Волков и Сергей Павлович занимают в рейтинге второе и третье места.
В 2020–2022 годах Куниев был чемпионом промоушена Eagle FC, которым владеет Хабиб Нурмагомедов. Всего в ММА у него 13 побед, три поражения, одна ничья, еще один поединок был признан несостоявшимся.
