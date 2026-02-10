Коростелев вслед за Непряевой не вышел в четвертьфинал спринта на Играх

Российский лыжник не смог попасть в топ-30 в квалификации

Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев завершил выступление в личном спринте классическим стилем на Олимпиаде.

22-летний россиянин не прошел квалификацию, финишировав со временем 3 минуты 19,88 секунды.

В 1/4 финала вышли 30 лучших лыжников, Коростелев расположился за пределами топ-30 (35-й).

Коростелев пока показал лучший результат среди российских спортсменов на нынешних Играх — четвертое место в скиатлоне.

Ранее во вторник в женском спринте россиянка Дарья Непряева также не смогла преодолеть квалификацию, заняв 36-е место.

Медали в личных спринтах будут разыграны позднее во вторник.

Российских лыжников ждут еще два старта на нынешних Играх — индивидуальные гонки на 10 км свободным стилем и марафоны классикой.