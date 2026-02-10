Коростелев вслед за Непряевой не вышел в четвертьфинал спринта на Играх
Российский лыжник Савелий Коростелев завершил выступление в личном спринте классическим стилем на Олимпиаде.
22-летний россиянин не прошел квалификацию, финишировав со временем 3 минуты 19,88 секунды.
В 1/4 финала вышли 30 лучших лыжников, Коростелев расположился за пределами топ-30 (35-й).
Коростелев пока показал лучший результат среди российских спортсменов на нынешних Играх — четвертое место в скиатлоне.
Ранее во вторник в женском спринте россиянка Дарья Непряева также не смогла преодолеть квалификацию, заняв 36-е место.
Медали в личных спринтах будут разыграны позднее во вторник.
Российских лыжников ждут еще два старта на нынешних Играх — индивидуальные гонки на 10 км свободным стилем и марафоны классикой.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8