 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Теннис WTA. Доха. Хард Наварро Э Калинская А 1 2,7 x 2 1,47 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,56 x 4,2 2 5,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,5 x 4,4 2 1,71 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,8 x 3 2 2,8 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 18 x 1,04 2 31 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,9 x 3,65 2 1,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Коростелев вслед за Непряевой не вышел в четвертьфинал спринта на Играх

Сюжет
Олимпиада-2026
Российский лыжник не смог попасть в топ-30 в квалификации
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев завершил выступление в личном спринте классическим стилем на Олимпиаде.

22-летний россиянин не прошел квалификацию, финишировав со временем 3 минуты 19,88 секунды.

В 1/4 финала вышли 30 лучших лыжников, Коростелев расположился за пределами топ-30 (35-й).

Коростелев пока показал лучший результат среди российских спортсменов на нынешних Играх — четвертое место в скиатлоне.

Ранее во вторник в женском спринте россиянка Дарья Непряева также не смогла преодолеть квалификацию, заняв 36-е место.

Медали в личных спринтах будут разыграны позднее во вторник.

Российских лыжников ждут еще два старта на нынешних Играх — индивидуальные гонки на 10 км свободным стилем и марафоны классикой.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Савелий Коростелев Олимпиада-2026
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
Материалы по теме
Россиянка Непряева не прошла квалификацию в лыжном спринте на Олимпиаде
Спорт
Коростелев назвал свою гонку на Играх «лучшей, чтобы быть на подиуме»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Российские лыжники выбыли после первой гонки. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:28
Макрон заявил, что Европа вместо России получила зависимость США Политика, 12:28
Российские войска заняли поселок к западу от Гуляйполя Политика, 12:22
Коростелев вслед за Непряевой не вышел в четвертьфинал спринта на Играх Спорт, 12:20
Эксперт рассказала, куда россияне нанимаются на зарплату в ₽1 млн
РАДИО
 Общество, 12:20
Кремль заявил об отсутствии сроков нового раунда переговоров по Украине Политика, 12:18
Песков назвал импонирующими заявления Макрона о восстановлении отношений Политика, 12:18
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Какие ИИ-стартапы будут востребованы в 2026 годуПодписка на РБК, 12:14
Песков сообщил о международном телефонном разговоре в графике Путина Политика, 12:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
«Почта России» опровергла информацию об увольнениях в компании Общество, 12:12
Минпромторг разработал законопроект о «российской полке» Бизнес, 12:06
Кубанского депутата Аверьянова на два месяца отправили в СИЗО Политика, 12:03
«Аэрофлот» сообщил об очередях при бронировании субсидий на билеты в ДФО Бизнес, 12:00