Олимпиада-2026⁠,
0

Россиянка Непряева не прошла квалификацию в лыжном спринте на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
У мужчин из россиян в спринте выступит Савелий Коростелев
Дарья Непряева
Дарья Непряева (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Российская лыжница Дарья Непряева завершила выступление в спринте на Олимпиаде.

23-летняя россиянка не прошла квалификацию, заняв 36-е место. Соревнования проходят в Тезеро.

У мужчин из россиян в спринте во вторник выступит Савелий Коростелев.

Российские лыжники впервые выступили на международных стартах в декабре 2024 года. И в спринте у них были наихудшие показатели среди всех дисциплин.

23-летняя Непряева является чемпионкой мира среди юниоров и серебряным призером мирового первенства, двукратной чемпионкой России.

Теги
Персоны
лыжи Олимпиада-2026 Дарья Непряева Савелий Коростелев
Дарья Непряева фото
Дарья Непряева
спортсменка
18 мая 2002 года
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
