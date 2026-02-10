Россиянка Непряева не прошла квалификацию в лыжном спринте на Олимпиаде

Дарья Непряева (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Российская лыжница Дарья Непряева завершила выступление в спринте на Олимпиаде.

23-летняя россиянка не прошла квалификацию, заняв 36-е место. Соревнования проходят в Тезеро.

У мужчин из россиян в спринте во вторник выступит Савелий Коростелев.

Российские лыжники впервые выступили на международных стартах в декабре 2024 года. И в спринте у них были наихудшие показатели среди всех дисциплин.

23-летняя Непряева является чемпионкой мира среди юниоров и серебряным призером мирового первенства, двукратной чемпионкой России.