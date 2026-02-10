Линдси Вонн впервые прокомментировала падение с госпитализацией на Играх

Линдси Вонн: не сожалею о поездке на Олимпиаду, несмотря травму и адскую боль

Рекордсменка по завоеванным Кубкам мира отметила, что, несмотря на перенесенную сильную боль, не жалеет об участии в Олимпиаде

Фото: Getty Images

Легендарная лыжница Линдси Вонн призвала не связывать падение при скоростном спуске на Олимпиаде с полученным перед Играми разрывом крестообразных связок. Первый комментарий после травмы она опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена):

«Моя олимпийская мечта не осуществилась. Это не конец сказки или волшебной истории, это просто жизнь. Я позволила себе мечтать и очень много работала ради своей цели. Я просто слишком затянула траекторию, и моя правая рука зацепилась за ворота — это и привело к падению. Мой прошлые травмы никак не повлияли на это».

«Я получила сложный перелом большеберцовой кости <...>, понадобится несколько операций для правильного лечения», — добавила Вонн, что чувствует себя стабильно.

Рекордсменка по завоеванным Кубкам мира также отметила, что, несмотря на перенесенную сильную боль, ни о чем не жалеет. «Стоя у стартовых ворот, я испытала невероятное чувство, я его никогда не забуду. Осознание, что я стою там, и что у меня есть шанс победить, само по себе победа, — добавил она. — Я знала, что гонки — риск. Наш вид спорта всегда был и всегда будет невероятно опасным».

41-летняя американская лыжница получила травму на 13-й секунде после старта. Из-за этого соревнования прервались на несколько минут. Спортсменку эвакуировали с трассы с помощью вертолета.



Линдси Вонн — рекордсменка по победам в общем зачете в истории горнолыжного спорта (среди мужчин и женщин) и входит в топ-3 по победам на этапах Кубка мира.

В 2019 году лыжница завершила карьеру из-за травм, но в 2025-м, в возрасте 40 лет, вернулась в горнолыжный спорт только ради Олимпиады, поскольку трасса в Кортина-д'Ампеццо ее любимая. Эксперты относились к этому решению скептично и не верили в успешное возвращение.

Вскоре после этого Вонн вошла в число призеров этапа Кубка мира, а в 41 год удивила всех и победила на этапе Кубка мира в скоростном спуске.

Американка перед Олимпиадой получила травму — разрыв крестообразных связок. Обычно с такими повреждениями не выступают на соревнованиях. А скоростной спуск — одна из самых опасных дисциплин, скорость достигает 150 км/ч.

Эксперты называли решение Вонн выступать с такой травмой безумием. «Должно быть, она инопланетянка», — цитирует двукратного олимпийского чемпиона Ингемара Стенмарка SVT.

Партнер Вонн по сборной Микаэла Шиффрин напомнила, что та не раз совершала невероятные вещи.

«Вам может показаться это безумием, но она, вероятно, хорошо знает свой организм. Скорее всего, она бы не пошла, если бы не была уверена. Она уже совершала невероятные вещи», — отметила одна из самых титулованных горнолыжниц в истории.

Вонн дебютировала на Олимпиаде в 2002 году, но несмотря на годы доминирования, на Играх ей не везло.

Единственную золотую медаль лыжница завоевала на Играх-2010. Пополнить олимпийский запас она могла в Сочи-2014, однако пропустила Олимпиаду из-за травмы. А в 2018-м вновь ограничилась бронзой — на этот раз в коронном для себя скоростном спуске. В 2019 году завершила карьеру из-за травм, однако в конце 2024-го вернулась, чтобы выступить на Олимпиаде-2026.