Невеста скандального блогера отметила экс-тренера России после золота ОИ
Нидерландская конькобежка Ютта Лердам заявила в интервью онлайн-кинотеатру Okko, что добилась победы в беге на 1000 м на Олимпиаде-2026 благодаря тренеру Константину Полтавцу.
Лердам завоевала золотую медаль Игр-2026 на дистанции 1000 метров с олимпийским рекордом.
«Константин Полтавец — потрясающий тренер, — отметила Лердам. — Счастлива, что работаю с ним. С нетерпением жду момента, когда его обниму. Мы добились этого вместе».
Полтавец возглавлял сборную России в 2010–2020 годах. До этого работал с голландскимии и немецкими конькобежцами. Тренирует Лердам с 2020 года.
На счету 27-летней голландки серебро Олимпиады-2022 на дистанции 1000 метров. Также спортсменка является многократной чемпионкой мира и Европы.
Лердам является невестой скандального блогера Джейка Пола, известного вызывающим поведением и проведением боксерских боев.
На родине Лердам часто критикуют за показную жизнь в соцсетях. А на Олимпиаду она прибыла на частном самолете, за что тоже была раскритикована, при этом не только на родине, поскольку организаторы позиционируют эти игры в качестве экологичных.
У Лердам более 7 млн подписчиков в соцсетях.
