Каковы шансы Гуменника на Олимпиаде-2026 после проблем с музыкой

Мужские соревнования на Олимпиаде стартуют 10 февраля. Каковы шансы Петра Гуменника с учетом проблем с музыкой — в подборке «РБК Спорт»

Петр Гуменник (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Российский фигурист Петр Гуменник 10 февраля выступит в короткой программе Олимпийских игр 2026 года в Милане. По итогам жеребьевки, россиянин выступит первым. Гуменник выйдет на лед около 20:38 по московскому времени.

За пару дней до вылета в Милан команда спортсмена столкнулась с серьезными проблемами. Музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы Гуменника не одобрили из-за проблем с авторскими правами. В итоге россиянин выступит под композицию Waltz 1805 скрипача и композитора Эдгара Акопяна.

Какие шансы у Гуменника

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР

«Понимаете, он ту программу катал год, а эту два дня по полчаса. Я не оцениваю. Я хочу, чтоб он хорошо прокатался в свою силу. Первый раз такое случается с нашими спортсменами. Очень нас любят, хотят, чтоб мы вообще никогда не участвовали нигде. Это просто непрофессионально! Это самый главный вопрос. Он выступал на соревнованиях, и никакого замечания не получил по поводу музыки», — сказала Тарасова «РБК Спорт».

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы

«Я могу, как человек, который немножко разбирается в фигурном катании сказать своё замечание. Мы все время ищем, что повлияет на выступление. Может, он наоборот соберется (после проблем с музыкой. — РБК.), может это даст дополнительный стимул. Начинать свой жизненный путь в спорте с Олимпиады — это, с одной стороны, очень здорово, с другой стороны — волнительно. Завтра будет соревнование, ничего нельзя заранее оценивать. Жизнь преподносит свои сюрпризы», — заявила Роднина «РБК Спорт».

Илья Авербух, серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду и хореограф

«Потенциально у Гуменника очень сильный контент, все будет зависеть от его выступления. Конечно, очень много усложняющих историй с программой, которые безусловно, не в плюс. Петр открывает соревнования, и судьи все равно будут придерживать оценки. Сейчас самое важное — чисто откатать короткую и попасть в сильнейшую группу на произвольную программу. А там уже у Петра самый сложный контент после Малинина — пять четвертных, поэтому есть все шансы попасть в тройку», — сказал Авербух «СЭ».

Яна Рудковская, продюсер и жена фигуриста Евгения Плющенко

«Парень очень техничный, у него шикарная программа, она ему очень шла, и музыка, безусловно, помогала ему в этом. У него есть пять четверных прыжков. Такой техничный набор есть всего у трех-четырех фигуристов на этих играх, который они делали в сезоне», — сказала Рудковская RT.

«Нашим ребятам все испытания достаются. То тренера убирают, то музыку, И гимн не разрешают, и флаг. Одни запреты. Но, как говорится, мы русские — и не сдаёмся. Петру я, безусловно, шлю поддержку. Ему нужно, несмотря ни на что, выступать и показывать свой характер, он много раз доказывал, боролся и показывал свой максимальный технический уровень. Парень очень стабилен был на протяжении всего сезона. Я за него не переживаю. Он справится», — заключила она.

Наталья Линичук, олимпийская чемпионка 1980-го года в танцах на льду

«Самое главное здесь — не впадать в панику ни спортсмену, ни наставнику. Попытаться максимально спокойно отнестись к той ситуации, которая есть, вообще не думая о том, хороша она или плоха. Может быть, это не совсем профессионально прозвучит из моих уст, но иногда бывает, что программа‑импровизация начинает восприниматься даже лучше, чем та, что накатывалась весь сезон. Конечно, звуковой ряд меняется, и спортсменам становится труднее подогнать катание под нужные акценты, но одиночнику, мне кажется, проще, чем тем, кто выступает в паре», — отметила Линичук RT.